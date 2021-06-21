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Умер принимавший участие в ВОВ журналист Ким Комаров

Газета.Ru
11 часов назад
В Москве в возрасте 96 лет скончался военный журналист Ким Комаров, принимавший участие в освобождении Киева, Праги, Берлина в годы Великой Отечественной войны, передает газета «Известия».
По данным телеканала, тело Комарова обнаружили в квартире на Тверской улице. Врач скорой помощи констатировал смерть журналиста.
Согласно предварительным данным, мужчина умер из-за сердечной недостаточности. В настоящее время проводится проверка.
Комаров работал журналистом-международником в газетах «Красная звезда» и «Правда». Занимал должность президента Международной академии экономики, финансов и права.
Наука,газета "Известия",Москва,Киев,Прага,
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