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Разработчики Bless Unleashed поделились информацией о новых изменениях в ПК версии

MMO13иещё 1
21 июня 2021
Bless Unleashed отправится в релиз уже 6 августа и разработчики вовсю продолжают полировку игры. Совсем недавно они объявили, что применили часть из обширного списка изменений от последнего тестирования, а многие еще на подходе.
Bless Unleashed поделились информацией об изменениях
Фото: MMO13MMO13
В первую очередь была улучшена боевая система: появились дополнительные, уникальные для классов комбо и навыки, а также «Благословления». Последние представляют собой специализированные способности с индивидуальным механизмом и управлением. Действие «Благословлений» вы можете видеть ниже в серии специальных роликов.
Кроме этого, авторы усовершенствовали систему обучения, добавили информацию о свежих умениях, поработали над балансом расходования усталости, сложности боя и подземелий.
Были произведены общие улучшения интерфейса, управления с клавиатурой и мышью, удалены скучные начальные квесты и исправлен подбор игроков. Более подробно обо всем вы можете прочесть в специальной статье.
В ближайшем будущем Neowiz и Round8 обещают поделиться еще большим количеством информации о совершенных и планируемых нововведениях. Работа, по заверениям представителей студий, продолжается и не закончится вплоть до выхода игры 6 августа.
Наука,НЛО,
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