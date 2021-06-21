Bless Unleashed поделились информацией об изменениях

Bless Unleashed отправится в релиз уже 6 августа и разработчики вовсю продолжают полировку игры. Совсем недавно они объявили, что применили часть из обширного списка изменений от последнего тестирования, а многие еще на подходе.

Фото: MMO13 MMO13

В первую очередь была улучшена боевая система: появились дополнительные, уникальные для классов комбо и навыки, а также «Благословления». Последние представляют собой специализированные способности с индивидуальным механизмом и управлением. Действие «Благословлений» вы можете видеть ниже в серии специальных роликов.

Кроме этого, авторы усовершенствовали систему обучения, добавили информацию о свежих умениях, поработали над балансом расходования усталости, сложности боя и подземелий.

Были произведены общие улучшения интерфейса, управления с клавиатурой и мышью, удалены скучные начальные квесты и исправлен подбор игроков. Более подробно обо всем вы можете прочесть в специальной статье.