Живые ископаемые: какие рыбы живут сто лет

Двухметровые рыбы латимерии живут около века и вынашивают потомство по пять лет, выяснили французские биологи. Латимерии — последние представители древнего отряда рыб, который считался исчезнувшим миллионы лет назад, но медленный рост и низкие темпы воспроизводства грозят вымиранием и им тоже.

Latimeria chalumnae - один из двух представителей рода латимерий, единственного сохранившегося из отряда целакантообразных. До открытия латимерий в 1938 году целакантообразные считались полностью вымершими еще 65 млн лет назад.

Хотя о латимериях известно вот уже почти век, они плохо изучены - эти рыбы обитают на больших глубинах и попадаются исследователям настолько редко, что многое о них еще только предстоит узнать. Так, ранее считалось, что латимерии способны прожить около 20 лет.

Однако, согласно новому исследованию специалистов из Французского научно-исследовательского института эксплуатации морских ресурсов, их жизнь длится до века.

Это делает латимерий одними из наиболее медленно растущих рыб таких размеров в океане.

Подробности ученые изложили в статье в журнале Current Biology. Эти выводы согласуются с тем, что уже известно о целакантообразных — у них медленный метаболизм и низкие темпы размножения. Длительный рост и неспешное размножение, в целом, подходят для морских животных, обитающих в наиболее глубоких и спокойных частях океана.

"Наш наиболее важный вывод в том, что продолжительность жизни латимерий до сих пор занижалась в пять раз, - говорит морской биолог Келиг Маэ, ведущий автор исследования. - Наша новая оценка возраста позволила нам пересчитать темп роста тела латимерии, и он оказался одним из самых медленных среди морских рыб такого размера".

Маэ и его коллеги изучили наиболее крупную группу латимерий, какую только удавалось собрать — 27 особей разного возраста, в том числе два эмбриона. Оказалось, латимерии достигают зрелости лишь к 55 годам, а вынашивание потомства занимает около пяти лет.

Возраст рыб исследователи определяли, исследуя чешуйки методом поляризационной световой микроскопии. Так им удалось рассмотреть кольцеобразные кальцифицированные структуры, по которым, как оказалось, можно определять возраст рыбы примерно так же, как по годовым кольцам — возраст деревьев.

Ранее исследователи обнаруживали более крупные круги на чешуе, однако они оказались не связаны с возрастом. Новые же структуры, согласно расчетам, отражали количество прожитых лет.

"Мы показали, что эти круги на самом деле были отметками годового роста, тогда как ранее наблюдаемые структуры - нет, - говорит Маэ. - Максимальная продолжительность жизни латимерии оказалась в пять раз дольше, чем считалось - то есть, около века".

Латимерии вырастают до двух метров и считаются "живыми ископаемыми" — видами, тесно связанными с вымершими.

Впрочем, в последнее время такой статус для них оспаривается — новые исследования показывают, что латимерии довольно активно эволюционировали. Также недавно стало известно, что латимерии обогащали свой геном за счет горизонтального переноса генов от других рыб.

С генетической точки зрения, латимерии - одни из наиболее близких к человеку рыб, и информация об их эволюции может пролить свет и на эволюцию человека, надеются ученые.

"Известно, что долгоживущие виды с медленным жизненным циклом и относительно низкой плодовитостью чрезвычайно уязвимы к изменениям естественного или антропогенного характера из-за очень низкой скорости воспроизводства, - говорит Маэ. - Таким образом, наши результаты предполагают, что латимерии могут из-за своих особенностей оказаться под угрозой".