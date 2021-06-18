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Ледовое побоище проходило не на льду: историки развеяли многолетний миф

Мария Иванова
5 часов назад
Могли ли вы представить, что имевшее ключевое значение для русской истории Ледовое побоище 1242 года проходило вовсе не на льду Чудского озера? Многолетний миф развеял заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области Владимир Казаков, пишет РИА Новости.
Ледовое побоище проходило не на льду: историки развеяли многолетний миф
Фото: ТАССТАСС
Он обратил внимание на то, что бой, в котором русское войско под предводительством князя Александра Невского разгромило ливонских рыцарей и обезопасило западные границы, был в конце апреля. Лед на озере к тому моменту должен был уже ощутимо подтаять, а вот болота были еще замерзшие.
При этом, по словам Казакова, воины понимали, что биться на тающем льду конными - опасно, «ни один человек не вывел бы туда лошадь, понимая, что все может произойти».
«Скорее всего, с почти что стопроцентной долей вероятности, битва происходила не на льду, а на замерзшем болотном берегу, по которому могли передвигаться лошади», - заметил он.
А как же известный факт, что тевтонские рыцари проваливались под лед из-за тяжести своих доспехов? Ученые опровергли и этот миф, реконструировав полную экипировку воинов.
«Это не грандиозная разница в весе, из-за которой лед мог бы трескаться», - пояснил заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Владимир Казаков рассказал еще об одной неожиданном открытии, которое было сделано российскими учеными. На дне реки водолазы обнаружили каменные фрагменты размером до полутора метров и меньше, разбросанные в радиусе 30 метров, которые могут быть составными частями легендарного Вороньего камня. Согласно записям, именно за этим валуном находился Запасный полк — «одно из тактических действий молодого полководца».
Наука,Владимир Казаков,Александр Невский,Российское военно-историческое общество,РИА Новости,Ленинградская Область,
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