Ледовое побоище проходило не на льду: историки развеяли многолетний миф

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Он обратил внимание на то, что бой, в котором русское войско под предводительством князя Александра Невского разгромило ливонских рыцарей и обезопасило западные границы, был в конце апреля. Лед на озере к тому моменту должен был уже ощутимо подтаять, а вот болота были еще замерзшие.

При этом, по словам Казакова, воины понимали, что биться на тающем льду конными - опасно, «ни один человек не вывел бы туда лошадь, понимая, что все может произойти».

«Скорее всего, с почти что стопроцентной долей вероятности, битва происходила не на льду, а на замерзшем болотном берегу, по которому могли передвигаться лошади», - заметил он.

А как же известный факт, что тевтонские рыцари проваливались под лед из-за тяжести своих доспехов? Ученые опровергли и этот миф, реконструировав полную экипировку воинов.

«Это не грандиозная разница в весе, из-за которой лед мог бы трескаться», - пояснил заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества.