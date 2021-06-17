Попова рассказала о распространении индийского штамма COVID-19 в России

«Самое интенсивное распространение сегодня у индийского варианта или дельта», - пояснила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главного санитарного врача, этот штамм превалирует в 64 странах и уже начал достаточно интенсивное распространение в РФ.