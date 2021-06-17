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Господствует в 64 странах: Попова назвала самый распространенный штамм COVID-19

ТК «Звезда»иещё 4
18 часов назад
Попова рассказала о распространении индийского штамма COVID-19 в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Самое большое распространение в мире на сегодняшний день получил индийский штамм коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что Всемирная организация здравоохранения выделяет четыре значимых штамма: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).
«Самое интенсивное распространение сегодня у индийского варианта или дельта», - пояснила Попова в эфире телеканала «Россия 1».
По словам главного санитарного врача, этот штамм превалирует в 64 странах и уже начал достаточно интенсивное распространение в РФ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новой и более опасной мутации COVID-19, получившей распространение в столице.
Наука,Анна Попова,Сергей Собянин,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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