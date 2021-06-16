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В Югре за сутки выявлено 77 новых носителей коронавируса

ИА Regnumиещё 1
12 часов назад
В Югре за сутки выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 16 июня региональный оперативный штаб.
Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 78 случая.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 16 июня в Югре зарегистрирован 58 513 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 56 909 человек, 802 пациента с COVID-19 скончались.
Наука,Ханты-Мансийский,Сургут,
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