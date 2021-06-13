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Назван способ резко снизить риск развития рака

Елена Прошина
12 часов назад
Руководитель онкоцентра при клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене Ана Алгюль рассказала о простых, но очень эффективных способах защиты от рака поджелудочной железы, сообщает издание focus.de.
Назван способ резко снизить риск развития рака
Фото: ТАССТАСС
«Число страдающих от заболеваний поджелудочной железы увеличивается. Они занимают третье место среди болезней органов пищеварения. У 10-15% заболевших даже развивается тяжелый панкреатит. Сегодня это заметно больше, чем раньше, и смертность составляет 30-40%», — цитирует слова специалиста немецкий интернет-портал.
По словам онколога, на данный момент рак поджелудочной железы находится на девятом месте по степени распространения среди всех. Она прогнозирует, что через 10 лет он станет вторым по смертности после рака легких.
Дело в том, что отличие от рака толстой кишки или молочной железы, рак поджелудочной плохо поддается лечению. И решающую роль в его возникновении играет образ жизни человека. Среди ключевых факторов риска доктор назвала сидячий образ жизни, ожирение, употребление алкоголя и курение.
Чтобы их избежать врач рекомендует стараться питаться продуктами с высоким содержанием клетчатки, исключив углеводы и жиры. Необходима регулярная физическая активность. Снижение потреблении алкоголя и отказ от курения также находятся среди обязательных условий предохранения от рака поджелудочной железы.
Наука,Мюнхен,
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