Ученые нашли гены внезапной смерти от остановки сердца

Генетические скрининги не относятся к популярным инструментам диагностики в кардиологии. Однако, по мнению исследователей, скрининг на наличие этих генов способен спасти множество жизней. Впрочем, еще предстоит выяснить, как именно они связаны с риском остановки сердца и что можно сделать, чтобы его снизить.