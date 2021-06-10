Ученые нашли гены внезапной смерти от остановки сердца

От внезапной остановки сердца погибают сотни тысяч людей ежегодно — в США
до 450 тыс. человек, в России
— 200-250 тыс. Более чем в 10% случаев причина остановки остается неизвестной. Предположив, что разгадка может крыться в геноме, авторы работы изучили геном 413 пациентов, умерших в среднем в возрасте 41 года от внезапной остановки сердца, преимущественно мужчин. У 18% ученые нашли ранее не выявленные гены, связанные с опасной для жизни аритмией или сердечной недостаточностью. Однако ни у кого из них эти заболевания не диагностировались. На вскрытии также не было признаков сердечной недостаточности или закупорок коронарных артерий.