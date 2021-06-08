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Климатологи заявили о самом высоком уровне выбросов в истории

Деловая газета "Взгляд"
8 часов назад
На сегодняшний день уровень углекислого газа на 50% выше, чем в начале индустриальной эпохи, следует из исследования международной группы ученых.
Климатологи заявили о самом высоком уровне выбросов в истории
Фото: unsplashunsplash
По данным национального управления океанических и атмосферных исследований, средний уровень углекислого газа в мае 2021 года составил 419,13 части на миллион. Это на 1,82 части на миллион выше, чем в мае 2020 года, и на 50% выше, чем стабильный доиндустриальный уровень в 280 частей на 1 млн, передает «Ридус».
Отмечается, что выбросы углекислого газа от сжигания угля, нефти и природного газа значительно превышают тот объем, который могут потреблять растения.
«Если мы хотим улучшить климат в будущем, то нужно действовать уже сейчас. Изменение климата не только повысит температуру на планете, но и приведет к невыносимой погоде – штормам, наводнениям или засухам», – предупреждают ученые.
Углекислый газ может оставаться в воздухе в течение тысячи лет или более, поэтому год от года изменения в выбросах не регистрируются, однако средний темп прироста за десять лет составил 2,4 части на млн в год.
«Повышение содержания углекислого газа за несколько десятилетий – это крайне необычно. Например, когда Земля вышла из последнего ледникового периода, уровень углекислого газа увеличился примерно на 80 частей на миллион, и на это потребовалось 6 тыс. лет. За последние несколько десятилетий мы наблюдаем бешеный прирост», – подчеркивают ученые.
Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в 40 российских городах высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, а действующая сеть мониторинга не отвечает современным требованиям.
Наука,Наука и техника,Игорь Краснов,Ридус,
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