Климатологи заявили о самом высоком уровне выбросов в истории

На сегодняшний день уровень углекислого газа на 50% выше, чем в начале индустриальной эпохи, следует из исследования международной группы ученых.

Отмечается, что выбросы углекислого газа от сжигания угля, нефти и природного газа значительно превышают тот объем, который могут потреблять растения.

Углекислый газ может оставаться в воздухе в течение тысячи лет или более, поэтому год от года изменения в выбросах не регистрируются, однако средний темп прироста за десять лет составил 2,4 части на млн в год.