Климатологи заявили о самом высоком уровне выбросов в истории

«Если мы хотим улучшить климат в будущем, то нужно действовать уже сейчас. Изменение климата не только повысит температуру на планете, но и приведет к невыносимой погоде – штормам, наводнениям или засухам», – предупреждают ученые.
«Повышение содержания углекислого газа за несколько десятилетий – это крайне необычно. Например, когда Земля вышла из последнего ледникового периода, уровень углекислого газа увеличился примерно на 80 частей на миллион, и на это потребовалось 6 тыс. лет. За последние несколько десятилетий мы наблюдаем бешеный прирост», – подчеркивают ученые.