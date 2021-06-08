От скорости еды зависит набор лишнего веса

Ученые из Pennsylvania State University подтвердили, что переедание связано со скоростью еды и размером порции.
В исследовании участвовали 44 мужчины и женщины в возрасте от 18 до 68 лет. Женщины составляли две трети группы, 45% участников имели избыточный вес или страдали от ожирения. Раз в неделю на протяжении месяца они обедали под наблюдением ученых. Им подавали макароны с сыром и воду. Ученые записывали процесс на видео, измеряли скорость еды и размеры порций.
В процессе наблюдений обнаружились некоторые закономерности.
При увеличении порции участники эксперимента ели больше: если размер порции увеличивался на 75% – объем съеденного возрастал на 43%.
Также больше съедали те, кто ел быстрее, поглощал пищу, кладя в рот больше еды за раз, а также те, кто дольше сидел за столом.
Ученые считают, что чем быстрее человек ест и чем большие куски он кладет в рот, тем меньшее количество времени еда находится во рту. И тем слабее сигнал организму о том, что он получает пищу. А значит, и времени, чтобы насытиться, в этом случае требуется больше. Как результат, люди переедают.
Исследователи советуют: класть себе меньше порции или есть столько же по объему, но подбирая менее калорийные продукты. Эксперименты в лаборатории показали, что калорийность пищи можно легко уменьшить как минимум на 30%, добавив в еду больше овощей и специй. А вот стараться есть медленнее – сложнее, скорость поедания пищи, по мнению ученых, заложена в генах.