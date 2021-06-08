Больше 5 сигарет в день повышают риск развития рака на 20%

По его словам, для профилактики онкологических заболеваний необходимо выполнять все необходимые предписания по скринингу и по диспансеризации, вести здоровый образ жизни и не курить.

Также специалист посоветовал не злоупотреблять алкоголем и красным мясом, добавлять активность, следить за индексом массы тела и при необходимости бороться с ожирением.

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