Больше 5 сигарет в день повышают риск развития рака на 20%

Генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России
, академик РАН Андрей Каприн
рассказал, что выкуривание больше пяти сигарет в день на 20% повышает риск возникновения рака. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, для профилактики онкологических заболеваний необходимо выполнять все необходимые предписания по скринингу и по диспансеризации, вести здоровый образ жизни и не курить.
Также специалист посоветовал не злоупотреблять алкоголем и красным мясом, добавлять активность, следить за индексом массы тела и при необходимости бороться с ожирением.
Ранее Карпин рассказал, как не пропустить рак на ранней стадии.
До этого главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков
назвал самый распространенный вид рака в России.