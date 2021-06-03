В США заявили об отсутствии доказательств утечки COVID-19 из лаборатории

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Специалист в эфире телеканала указал на ранее приведенные версии создания COVID-19 в лаборатории при разработке биологического оружия. Он считает, что это не соответствует известной информации о данном вирусном геноме. Говоря о версии, что вирус распространился из китайской лаборатории «по ошибке», Коллинз заявил, что «никогда не исключал этого, хотя не было доказательств этого».

Он также отметил, что «экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств». Глава Национальных институтов здравоохранения США назвал гипотезу с утечкой вируса из лаборатории экстраординарной. Он указал, что поэтому для ее подтверждения необходимы такие же доказательства.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад американской разведки сообщила, что трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа. По заявлению издания, отчет разведки делает более весомыми призывы Вашингтона к дальнейшему расследованию версии о возможной утечке коронавируса из китайской лаборатории.

Впоследствии официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что информация о тяжелой болезни сотрудников института не соответствует действительности.