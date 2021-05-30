Биохимик раскрыл способ проверить качество питьевой воды

Тщательно проверить качество питьевой воды в домашних условиях, к сожалению, невозможно. Распознавание большинства вредных элементов
требует навыков и специального оборудования. Но проверить воду на несколько основных параметров у вас получится, рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.
"Некоторые факторы, такие, как цветность и мутность, определяются визуально. Не составит труда также выяснить, обладает ли вода неприятным запахом. По косвенным признакам можно определить жесткость воды: это показывает накипь, которая образуется в чайнике. Чем быстрее это происходит, тем более жесткая у вас вода", — отмечает специалист.
Если же на сантехнике постоянно возникают ржавые подтеки, то в воде присутствует трехвалентное железо.
По словам эксперта, для определения качества воды можно использовать довольно простые реагенты, например, специальные тесты для проверки воды в аквариуме — они недорогие и широко доступны.
"С помощью такого теста проверяют качество воды по пяти показателям: это Ph, жесткость, содержание нитратов, нитритов и хлора. Проанализировать таким образом воду может даже человек без специального образования. Недостаток подобных тестов — их довольно низкая точность. С их помощью не получится узнать конкретного количества тех или иных элементов", — указывает Кулешова.
Для того, чтобы правильно рассчитать ресурс фильтра, вам потребуется более широкий анализ по большему числу показателей — таких, как содержание органических веществ или тяжелых металлов, например, марганца. Для этого придется сделать лабораторный анализ.
По словам специалиста, в домашних условиях можно проверить цвет: поставить бутылку на лист белой бумаги — никакого оттенка у воды быть не должно.
"Вы также можете провести экспресс-тест при помощи лакмусовых полосок и узнать, например, кислотность, жесткость и наличие железа. Но для полной информации воду все-таки лучше отнести в лабораторию", — заключила биохимик.