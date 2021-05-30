Китайский грузовик состыковался с орбитальной станцией

Грузовик должен доставить на орбиту 1,95 тонны топлива и 4,69 тонны прочих грузов. На его борту находятся грузы, необходимые экипажу из трех человек для нахождения на строящейся станции на протяжении трех месяцев, в том числе два скафандра для выхода в открытый космос.