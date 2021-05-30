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Китайский грузовик состыковался с базовым модулем орбитальной станции

News.ruиещё 7
2 часа назад
Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" совершил стыковку с базовым модулем орбитальной станции, передает агентство Синьхуа со ссылкой на канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая.
Китайский грузовик состыковался с орбитальной станцией
Фото: YouTube.comYouTube.com
Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с грузовиком состоялся в 20.55 по местному времени (15.55 мск субботы) с космодрома "Вэньчан" на китайском острове Хайнань. Корабль "Тяньчжоу-2" успешно отделился и вышел на заданную орбиту.
Изначально запуск "Тяньчжоу-2" планировался на 20 мая, однако был перенесен по техническим причинам.
Стыковка состоялась в 5.01 (0.01 мск).
Грузовик должен доставить на орбиту 1,95 тонны топлива и 4,69 тонны прочих грузов. На его борту находятся грузы, необходимые экипажу из трех человек для нахождения на строящейся станции на протяжении трех месяцев, в том числе два скафандра для выхода в открытый космос.
"Тяньчжоу" — китайский беспилотный грузовой космический корабль. Первый запуск "грузовика" "Тяньчжоу-1" был осуществлен 20 апреля 2017 года, тогда " Тяньчжоу-1" доставил груз к космической лаборатории "Тяньгун-2". Стартовая масса корабля составляет 13,5 тонны, длина — 9 метров, диаметр — 3,35 метра, полезная нагрузка — 6,5 тонны.
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