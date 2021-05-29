Астроном: москвичи увидят полное лунное затмение в 2025 году

По его словам, ближайшее частичное затмение будет видно в столице в 2023 году, однако тень только немного заденет спутник Земли.

Ранее стало известно, что россияне 10 июня смогут увидеть частичное солнечное затмение, а в Якутии будет видно кольцеобразное затмение. В Москве в середине затмения Луна перекроет на 27% диаметр Солнца, сделав его похожим на откушенное яблоко. При такой затененности Солнца на Земле не будет никакого потемнения. 26 мая произошло полное затмение Луны.