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Астроном рассказал, когда москвичи увидят полное лунное затмение

Газета.Ruиещё 12
29 мая 2021
Астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников рассказал, когда жители Москвы смогут увидеть лунное затмение. Об этом сообщает РИА "Новости".
Астроном: москвичи увидят полное лунное затмение в 2025 году
Фото: ReutersReuters
По его словам, ближайшее частичное затмение будет видно в столице в 2023 году, однако тень только немного заденет спутник Земли.
"Ближайшее полное лунное затмение в Москве можно будет увидеть 7 сентября 2025 года", - заявил астроном.
Ранее стало известно, что россияне 10 июня смогут увидеть частичное солнечное затмение, а в Якутии будет видно кольцеобразное затмение. В Москве в середине затмения Луна перекроет на 27% диаметр Солнца, сделав его похожим на откушенное яблоко. При такой затененности Солнца на Земле не будет никакого потемнения. 26 мая произошло полное затмение Луны.
На территории России его могли видеть жители южной части Сибири и Дальнего Востока. Полная фаза затмения продлилась почти 15 минут. Общая продолжительность явления составила 5 часов.
Наука,Наука и техника,Солнечное затмение,РАН,Москва,
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