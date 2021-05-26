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В МИД России заявили, что МККК обратился с просьбой предоставить "Спутник V"

Газета.Ruиещё 3
16 часов назад
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца обратилась к России с просьбой предоставить вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС. "Последнее обращение (о предоставлении вакцины "Спутник V" на безвозмездной основе - примечание "Газеты.Ru") поступило в правительство России от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца", - рассказала Захарова во время брифинга. Россия стала первой страной в мире, где зарегистрировали вакцину от коронавируса. Вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа прошлого года. "Спутник V" разработали российские специалисты Центра имени Гамалеи. Ранее Захарова рассказала о "вакцинных войнах" против России. Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что с этим утверждением можно было бы согласиться только с оговоркой, вакцинные войны если и ведутся, то против России. Кроме того, сообщалось, что в России более 10 млн человек привились от коронавируса.
Красный Крест обратился к России за вакциной от COVID-19 «Спутник V»
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Наука,COVID-19,Мария Захарова,Международный комитет Красного Креста,МИД,Правительство РФ,Газета.Ru,Россия,
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