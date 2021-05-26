Красный Крест обратился к России за вакциной от COVID-19 «Спутник V»

Международная федерация обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца обратилась к России
с просьбой предоставить вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
. Об этом сообщает ТАСС. "Последнее обращение (о предоставлении вакцины "Спутник V" на безвозмездной основе - примечание "Газеты.Ru") поступило в правительство России
от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца", - рассказала Захарова во время брифинга. Россия стала первой страной в мире, где зарегистрировали вакцину от коронавируса. Вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа прошлого года. "Спутник V" разработали российские специалисты Центра имени Гамалеи. Ранее Захарова рассказала о "вакцинных войнах" против России. Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что с этим утверждением можно было бы согласиться только с оговоркой, вакцинные войны если и ведутся, то против России. Кроме того, сообщалось, что в России более 10 млн человек привились от коронавируса.