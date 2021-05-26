Ученые частично восстановили зрение ослепшему 20 лет назад мужчине

Французские ученые частично вернули зрение 58-летнему мужчине, который ничего не видел последние 20 лет. Для этого специалисты использовали светочувствительные белки, содержащиеся в водорослях, передает «Би-би-си»

Фото: Reuters Reuters

Имя пациента не называется, однако известно, что он из Бретани . В 1980-х ему диагностировали пигментный ретинит — наследственное дегенеративное заболевание глаз, которое провоцирует гибель светочувствительных рецепторов на поверхности сетчатки. От этого недуга страдают около двух миллионов человек в мире, однако полная слепота наступает редко.

Для пациента из Бретани команда специалистов применяла методы оптогенетики — молодой области медицины, которая позволяет активировать и контролировать нейроны с помощью света. Для этого ученые использовали белок каналродопсин, который содержится в водорослях.

Сначала врачи ученые ввели в нижний слой сетчатки, который не пострадал от болезни, вирусный вектор, способствующий выработке каналродопсина. Благодаря этому клетки стали посылать в мозг пациента электрический сигнал при попадании на них света, что позволило мужчине видеть, но только в янтарных оттенках. Поэтому ему пришлось носить очки с видеокамерой спереди и проектором сзади. Такое устройство помогало трансформировать световые сигналы в более комфортный для пациента спектр.

Следующие несколько месяцев врачи ждали, пока у пациента в глазах накопится достаточно высокий уровень каналродопсина. Первым, что увидел мужчина, стали белые полосы пешеходного перехода. Он также может различать и считать предметы, лежащие перед ним на столе. Один из ученых Жозе-Ален Сахель заявил, что пациент расстраивался из-за долгого ожидания, однако был взволнован, увидев пешеходный переход. «Мы все были взволнованы», — заключил он.