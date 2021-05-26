Полное суперлуние продлится больше 14 минут

В среду, 26 мая, наступит суперлуние 2021 года, когда спутник Земли приблизится на максимальное расстояние к планете. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Московский планетарий.
Отмечается, что спустя 10 часов после суперлуния (в 14.19 мск) произойдет полное лунное затмение, которое можно будет наблюдать на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии. В России затмение смогут наблюдать только жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока, так как в остальной части РФ затмение придется на дневное время.