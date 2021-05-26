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Полное суперлуние продлится больше 14 минут

Газета.Ruиещё 9
1 час назад
В среду, 26 мая, наступит суперлуние 2021 года, когда спутник Земли приблизится на максимальное расстояние к планете. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Московский планетарий.
Полное суперлуние продлится больше 14 минут
Фото: ReutersReuters
"Полная фаза будет продолжаться только 14 минут 30 секунд, в течение которых северный край лунного диска будет располагаться фактически на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны. Внешние части тени, вероятно, будут окрашены в голубоватые цвета вследствие поглощения света атмосферным озоном в северных полярных областях Земли", — говорится в сообщении.
В момент суперлуния Луна приблизится к Земле на расстояние 362 тыс. км. Это случится в 4.52 по мск. Астрономическое явление можно будет наблюдать по всему миру.
Отмечается, что спустя 10 часов после суперлуния (в 14.19 мск) произойдет полное лунное затмение, которое можно будет наблюдать на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии. В России затмение смогут наблюдать только жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока, так как в остальной части РФ затмение придется на дневное время.
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