Полное суперлуние продлится больше 14 минут

В среду, 26 мая, наступит суперлуние 2021 года, когда спутник Земли приблизится на максимальное расстояние к планете. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Московский планетарий.

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"Полная фаза будет продолжаться только 14 минут 30 секунд, в течение которых северный край лунного диска будет располагаться фактически на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны. Внешние части тени, вероятно, будут окрашены в голубоватые цвета вследствие поглощения света атмосферным озоном в северных полярных областях Земли", — говорится в сообщении.

В момент суперлуния Луна приблизится к Земле на расстояние 362 тыс. км. Это случится в 4.52 по мск. Астрономическое явление можно будет наблюдать по всему миру.