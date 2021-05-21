Лаборатория в Бразилии отказалась испытывать «Спутник V»

Бразильская лаборатория União Química, которая собирается выпускать вакцину «Спутник V», отказалась проводить её клинические испытания, сообщает санитарный регулятор Anvisa.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru
Четвёртого мая компания União Química Farmacêutica направила запрос о выходе из процесса клинических испытаний вакцины «Спутник V». Запрос поступил по истечении 120-дневного периода, отведённого на выполнение требований Anvisa, — отмечается в сообщении регулятора.
В Anvisa пояснили, что испытания российского «Спутника V» не связаны с запросом на экстренное использование вакцины в Бразилии.
Ранее стало известно, что четвёртая вакцина от коронавируса в России будет запущена в оборот в скором времени. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин
. Он напомнил, что в стране удалось быстро создать три собственных эффективных препарата от COVID-19.