Лаборатория в Бразилии отказалась испытывать «Спутник V»

Бразильская лаборатория União Química, которая собирается выпускать вакцину «Спутник V», отказалась проводить её клинические испытания, сообщает санитарный регулятор Anvisa.

Четвёртого мая компания União Química Farmacêutica направила запрос о выходе из процесса клинических испытаний вакцины «Спутник V». Запрос поступил по истечении 120-дневного периода, отведённого на выполнение требований Anvisa, — отмечается в сообщении регулятора.

В Anvisa пояснили, что испытания российского «Спутника V» не связаны с запросом на экстренное использование вакцины в Бразилии.