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Учёный рассказал, почему исчезают пчёлы

News.ruиещё 1
15 часов назад
Энтомолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов в беседе с РИА Новости рассказал, что паразиты могут быть одной из главных причин сокращения численности пчёл в мире.
Учёный: причиной исчезновения пчел могут быть паразиты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Учёный отметил, что пчёлы могут также исчезать из-за использования людьми пестицидов и разрушения естественной среды обитания. Паразитов считают основным фактором уменьшения популяции медоносных насекомых эксперты из США.
Пчеловоды в США отмечают, что основным фактором, ведущим к синдрому разрушения пчелиной семьи, являются клещи рода Varroa и вирус деформации крыла, — объяснил Гомыранов.
Энтомолог сообщил, что в 2020 году специалисты Техасского университета предложили новый метод борьбы с клещами-паразитами. Он предусматривает заселение в кишечник медоносных пчёл генно-модифицированных штаммов бактерии Snodgressalia alvi. Этот микроорганизм может активировать естественный механизм защиты — РНК-интерференцию — и усилить иммунный ответ по отношению к клещам.
Гомыранов напомнил, что ещё одной частой причиной гибели пчёл является нозематоз — патология, вызываемая микроспоридиями Nosema. Заражённых этим недугом пчёл убивают здоровые насекомые.
Гораздо больший вред может оказать не сам паразит, а феромон тревоги, выделяемый больными насекомыми, — заключил энтомолог.
20 мая в мире отмечался Международный день пчёл. Эти насекомые до сих пор являются источником новых научных открытий. Так, учёные из Нидерландов обнаружили у пчёл способность выявлять коронавирус в крови человека.
Наука,Наука и техника,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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