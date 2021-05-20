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Ученые обнаружили новый потенциально опасный для людей вид коронавируса

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Американские ученые обнаружили новый коронавирус, потенциально опасный для людей. Об этом сообщает журнал Science.
Опасный для людей: новый вид COVID обнаружен в США
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что исследователи связывают изучаемый коронавирус с заболеванием пневмонией восьми детей в Малайзии в 2017–2018 годах. Однако пока ученые не могут точно сказать, действительно ли дети были заражены этим коронавирусом, так как пока им удалось добиться выживания вируса только в клетках собаки.
При этом в материале говорится, что новые коронавирусы все же могут быть опасными для человека, так как они способны мутировать.
Ученые заявляют, что даже потенциальная вероятность передачи коронавирусов от домашних животных людям говорит о необходимости вакцинировать этих животных.
Ранее сообщалось, что у летучих мышей в Сочи нашли опасные виды коронавируса — "Хоста-1" и "Хоста-2". Российские ученые обнаружили новые виды коронавируса в пещерах между Сочи и Адлером. Они утверждают, что "Хоста-1" и "Хоста-2" являются ближайшими родственниками SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего COVID-19.
Наука,Наука и техника,Малайзия,
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