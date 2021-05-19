Секретные советские разработки вывели США на след «энергетического оружия»

Наконец-то стало понятно, почему США подозревают именно Россию в проведении серии атак «энергетическим оружием» на американских разведчиков и дипломатов. Американские спецслужбы обладают информацией о разработках подобного оружия еще в СССР. О каких именно разработках идет речь и почему ЦРУ стоило бы посмотреть совсем в другую сторону?

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

В США продолжают раскручивать скандал об «акустических атаках» на американских дипломатов и чиновников за пределами Штатов. Речь идет, в частности, о том, что уже названо « гаванским синдромом » (по месту, где пострадали десятки американцев). Главная версия - целенаправленное применение некоего направленного радиочастотного (или акустического) нелетального оружия. Главные подозреваемые - конечно же, российские спецслужбы. И главный аргумент - в том, что еще в СССР проводились исследования, эксперименты и разработки оружия, которое должно было действовать именно таким образом.

Главные эксперты в США по нелетальному оружию – супруги Джанет и Крис Моррис. В 1991 году они «посещали Москву ». Тогда это так называлось. Позднее они утверждали, что их привели на экскурсию в какой–то секретный советский НИИ (название они выговорить не смогли), и там им продемонстрировали им «передачу команд по инфразвуку». Также они убедительно рассказывают, что им продемонстрировали действующее устройство «размером с бейсбольный мяч», которое могло формировать инфразвуковой импульс частотой 10 Гц. Якобы мощность устройства была достаточна для нанесения тяжелого поражения человеку, вплоть до летального исхода, с расстояния до сотни метров.

Тут надо на время забыть, что Джанет Моррис по первой профессии писательница–фантаст. Она знаменита разработкой компьютерных игр в жанре фэнтези и книгой «Я, Солнце». Это очень подробный биографический роман о хеттском короле Суппилулиеме Первом. Но это уже в ее прошлом. С середины 1980–х годов именно Джанет Моррис главный американский эксперт по нелетальному оружию, ее ценят в Пентагоне и принимают в Белом доме при всех администрациях. В середине 2000–х годов именно она подготовила для американского Совета по международным отношениям многостраничный доклад о нелетальном оружии.

Зная смекалку советской научно–технической интеллигенции, можно предположить, что Моррисам могли «прогнать постановку» в надежде на заокеанское финансирование. Времена для науки и ученых были голодные. Одна только история с «красной ртутью» чего стоила. И ведь были же смекалистые младшие научные сотрудники, которые умудрялись продавать этот несуществующий элемент за большие деньги вплоть до конца 1990–х годов. Сейчас «проект «красная ртуть» официально считается самой коммерчески успешной аферой на почве «секретных военных разработок СССР». Но в любом случае глупо отрицать, что в СССР действительно велись разработки по т.н. энергетическому оружию. Впрочем, не только в СССР.

В 1960–70 годах все ведущие страны мира, имеющие армию, разведку и науку, одновременно «заболели» псевдо– и квазинаучными экспериментами и технологиями. И в КГБ, и в ЦРУ появились целые бригады экстрасенсов, парапсихологов и прочих специалистов по паранормальным явлениям. Как правило, после пары провальных опытов проекты закрывали, но они чудесным образом возрождались под другим названием и порой с теми же людьми. Слишком велика в людях вера в потустороннее и сверхъестественное, а военные и разведчики то же люди. Они тоже в сказку хотят.

Некоторые программы зашли слишком далеко, повлекли за собой человеческие жертвы и превратились в городские легенды. Так случилось с психотропными веществами и особенно с ЛСД, которое ЦРУ скармливало ничего не подозревавшим людям с «научной целью» выяснить, как именно этот препарат действует на сознание. Выяснилось, что действует очень по-разному, но в любом случае хорошего происходит мало. Постепенно до всех дошло, что так называемые «методики управления индивидуальным сознанием» как оружие неэффективны.

Другое дело акустика. Это никакая не фантастика, а вполне себе обычная школьная физика. Есть три диапазона частот: инфразвуковой – область ниже 20 герц (Гц), как правило, неуловимая человеческим ухом; слышимый – от 20 Гц до 20 кГц, и частоты выше 20 кГц. Установлено, что пороги слышимости, боли и негативное воздействие на организм человека уменьшаются с увеличением частоты звука от нескольких Гц до 250 Гц. Для частот свыше 20 кГц обычно используют термин «ультразвук».

В подавляющем большинстве случаев для экспериментов звуковое излучение генерируется путем подачи электричества на пьезокристалл. Если более сложные схемы типа модернизированной аэродинамической трубы, в которую встроен резонатор. Осталось только придумать и построить «пушку», которая будет стрелять звуковыми «пулями». И она должна быть небольшой, а не представлять из себя десяток антенн десятиметрового диаметра. Недорогой, а не стоить как весь бюджет Африки. И, в конце концов, она должна попадать в цель, а не просто издавать звук в пространство.

Так вот - до сих пор все эти показатели не достигнуты.

В США, Великобритании и Японии подобные разработки начинались именно в попытках создать наступательное оружие. Изначально оно разрабатывалось для полицейских задач: разгона толпы, например. В этом очень преуспели англичане. За десять лет им удалось создать устройство, которое воздействовало не только на слуховой аппарат человек, но и вызывало резонанс внутренних органов вплоть до остановки сердца. Англичане успешно использовали этот излучатель в 1970–х годах в Северной Ирландии для разгона демонстраций.

Кстати, в контрразведке со времен холодной войны наружным наблюдением использовался крошечный электромагнитный излучатель. Если на «наблюдаемом объекте» есть какое–то специфическое электронное оборудование, то оно выйдет из строя, а сам потенциальный шпион не пострадает.

В США прямо сейчас «проводится широкий комплекс работ» в Центре исследований, разработки и обслуживания вооружений армии (ARDEC) в арсенале Пакатинни в штате Нью–Джерси. Некоторые проекты, очень похожие на британскую акустическую «пулю», были выполнены Ассоциацией научного исследования и применения (SARA) в Хантингтон–Бич, Калифорния. Правда, у американцев эти звуковые «пули» генерируются антеннами большого диаметра и предположительно рассматриваются не как полицейское, а именно армейское вооружение. Но точно известно, что SARA и ARDEC совместно разрабатывают акустическое оружие большой мощности и низкой частоты «для защиты американских учреждений за рубежом».

В Советском Союзе разработки акустического оружия велись в Академгородках в Новосибирске и Красноярске. Однако особый интерес в этом плане представлял Рижский научно–исследовательский институт радиоизотопного приборостроения (РНИИРП), располагавшийся в монструозном здании на севере Риги. Оно было окружено бетонным забором с колючей проволокой и охранялось автоматчиками. Формально РНИИРП входил в структуру Минсредмаша, а в позднегорбачевские времена в Минатомпром.

Чего только там не изобретали и не производили. Объем исследований был колоссальным, только на один проект институт мог потратить полмиллиона советских рублей за раз, а в год РНИИРП потреблял до пяти тысяч радиоактивных источников. Рижане могли себе позволить закупить в ФРГ за 200 тысяч инвалютных рублей специальную установку по выращиванию кристаллов чистого германия, что-то в ней подвинтить и уже через два года получить первый кристалл. А без германия нет систем инфракрасного наведения, гамма–излучателей и всей военной оптики. Мало какой «почтовый ящик» мог себе такое позволить. При этом подавляющее большинство проектов были строго засекречены и ныне известны только по кодовым названиям типа «Фетр» (про этот проект до сих пор ничего не ясно), «Рост», «Модуль», «Рапид» и тому подобное.

В 1991 году последний директор НИИ Лев Нахгальцев отказался сотрудничать с новыми латвийскими властями и собственноручно уничтожил всю секретную документацию, за что латыши выслали его из страны. Скончался выдающийся советский ученый в 2006 году в Нижнем Новгороде.

Кстати, именно РНИИРП помимо всего прочего разрабатывал СанПиН, по которым определялись предельно допустимые дозы радиации и прочего излучения, включая инфразвук. И именно с подачи данного института по миру в определенных кругах стали гулять шапочки из фольги. В одной из рекомендаций действительно на всерьез было написано, что средством защиты от инфракрасного излучения может служить алюминиевая сетка, на которую натянута фольга.

Несмотря на твердую гражданскую позицию и личный героизм Льва Николаевича Нахгальцева, вполне возможно, что на Запад и конкретно в США могло что–то утечь в 1990–е годы, когда науке вообще и конкретно отдельным ученым было нечего кушать. В РНИИРП работало много латышей, в том числе и на секретных разработках. Другое дело, насколько американцам удалось далее продвинуться в этом вопросе.

В частности, известно, что в РНИИРП проводились испытания источников регулируемой низкой частоты, которые вызывают у противника «размывание» зрения, спазмы внутренних органов вплоть до летального исхода.

Для поражения противника, находящего внутри бронированных объектов и даже в бункерах, испытывались акустические «пули» очень низких частот, образующиеся при наложении друг на друга ультразвуковых колебаний. Но для этого требуется антенны гигантского диаметра.

В современном контексте особо интересны американские проекты излучателей высокой мощности и низкой частоты, формирующие так называемый звуковой «барьер». Его создают по периметру охраняемого объекта, «запирая» его от посторонних. Именно эта аппаратура реально используется для охраны американских объектов за рубежом. В частности, посольств в проблемных странах. А Куба, очевидно, «проблемная». В самих США термоакустические резонаторы с частотой от 20 до 340 Гц предположительно используются для охраны складов с оружием массового поражения. Их устанавливают на вертолетах, которые патрулируют объект.