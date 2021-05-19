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Китай показал видео с Марса

Lenta.ru
16 часов назад
Китай показал видео с Марса
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Китайское национальное космическое управление опубликовало в WeChat фото и видео миссии Tianwen-1, полученное с Марса.
В частности, представлен ролик, демонстрирующий отсоединение спускаемого аппарата от орбитального, и снимок, полученный ровером Zhurong с поверхности Марса.
Китайский космический аппарат Tianwen-1 с планетоходом Zhurong совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты ночью 15 мая. С этим событием КНР поздравили в России и США.
Таким образом Китай стал третьей после СССР и США страной, совершившей успешную мягкую посадку на Марс.
Наука,Китай,
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