Спикер подчеркнула, что сейчас ученые занимаются изучением этих вирусов и тяжести влияний их на человека.

От укуса паукообразных можно заразиться вирусом энцефалита (главной мерой защиты здесь является прививка), боррелиозом (болезнь Лайма), риккетсиозом, анаплазмозом и эрлихиозом. По мнению врача-дезинфектолога Николая Дубинина, от укуса одного клеща человек может сразу получить несколько инфекций.