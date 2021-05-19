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Китай опубликовал снятые марсоходом «Чжужун» фото Марса

News.ru
2 часа назад
Китайский марсоход «Чжужун» передал на Землю видеозаписи и фотографии, которые аппарат снял на поверхности Марса. Национальное космическое управление Китая (CNSA) опубликовало эти материалы на странице Управления программы пилотируемых полётов в соцсети WeChat.
Китайский марсоход передал на Землю фотографии Марса
Фото: cnsageo.comcnsageo.com
На показанных общественности снимках видны небольшие участки поверхности планеты и элементы самого марсохода. В частности, хорошо заметны солнечные панели и антенна.
В ночь на 15 мая Китай впервые за свою историю осуществил посадку зонда «Тяньвэнь-1» на Марсе. От зонда отстыковался марсоход «Чжужун», который займётся изучением грунта, ионосферы и климата. Предполагается, что миссия продлится 92 дня.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил власти Китая с успешной посадкой «Тяньвэнь-1». Он отметил, что российско-европейская миссия будет отправлена к Марсу в 2022 году, а также подтвердил настрой на международное сотрудничество по вопросам исследования Вселенной.
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