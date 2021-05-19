США запретят своим ученым работать с Россией

«Оказывается, за океаном законодатели тоже озаботились обустройством научной сферы, чтобы ученым жизнь медом не казалась. Решили принять закон, по которому американский ученый, участвующий в программах поддержки научных талантов в Китае, России, Иране и Северной Корее, будет лишен возможности получать гранты внутри США», – написал Хохлов в Facebook со ссылкой на статью в журнале Science и сам законопроект.
«Интересно, что обсуждался и вопрос о том, чтобы эти ограничения получили обратную силу. То есть если ученый когда-либо в прошлом имел китайский или российский грант, то он не сможет получать гранты США. Но я думаю, что до этого дело все же не дойдет. Однако сам законопроект в приведенном ниже виде, скорее всего, будет принят», – добавил Хохлов.