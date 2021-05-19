США запретят своим ученым работать с Россией

По словам вице-президента РАН, применительно к России это будет означать невозможность участия ученых из США в программе мегагрантов. Кроме того, возможно, под запрет попадет и участие американских ученых в более широком круге программ.

Он подчеркнул, что «тенденция научного изоляционизма, которая столь ярко проявилась в тексте этого законопроекта, не приведет к позитивным результатам не только для мировой науки, но и для развития науки в США».