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Американским ученым запретят участвовать в совместных проектах с Россией

Деловая газета "Взгляд"
29 минут назад
Вице-президент РАН, академик Алексей Хохлов обратил внимание на внесенный в Конгресс США законопроект, который фактически запретит американским ученым участвовать в совместных проектах с Россией.
США запретят своим ученым работать с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Оказывается, за океаном законодатели тоже озаботились обустройством научной сферы, чтобы ученым жизнь медом не казалась. Решили принять закон, по которому американский ученый, участвующий в программах поддержки научных талантов в Китае, России, Иране и Северной Корее, будет лишен возможности получать гранты внутри США», – написал Хохлов в Facebook со ссылкой на статью в журнале Science и сам законопроект.
По словам вице-президента РАН, применительно к России это будет означать невозможность участия ученых из США в программе мегагрантов. Кроме того, возможно, под запрет попадет и участие американских ученых в более широком круге программ.
«Интересно, что обсуждался и вопрос о том, чтобы эти ограничения получили обратную силу. То есть если ученый когда-либо в прошлом имел китайский или российский грант, то он не сможет получать гранты США. Но я думаю, что до этого дело все же не дойдет. Однако сам законопроект в приведенном ниже виде, скорее всего, будет принят», – добавил Хохлов.
Он подчеркнул, что «тенденция научного изоляционизма, которая столь ярко проявилась в тексте этого законопроекта, не приведет к позитивным результатам не только для мировой науки, но и для развития науки в США».
Как пишет журнал Science, в середине мая комитет Сената США по торговле, науке и транспорту проголосовал за запрет федерального финансирования американских ученых, которые участвуют в спонсируемых Китаем программах развития талантов. Кроме того, ученым из ряда стран, в том числе и России, запрещается руководить проектами по финансируемым федеральным бюджетом грантам.
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