Американский историк назвал главные мифы о Второй мировой войне

Существует масса мифов и заблуждений относительно Второй мировой войны, заявил
американскому журналу Time старший историк Национального музея Второй мировой войны Роб Ситино. Он назвал пять основных мифов.
Когда историки начинают разбирать прошедшие события, то наталкиваются на слои, о которых даже не подозревали, рассказал Ситино.
Первый и основной, по мнению историка, – это то, что президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт
заранее знал о грядущем нападении на Перл-Харбор. Нет никаких документов, в которых были бы какие-либо указания на то, что Рузвельт знал об этом заранее, сказал эксперт.
Второй миф – это то, что величайшим полководцем Германии всех времен был генерал Эрвин Роммель, который провел блистательную кампанию в Африке. На самом деле он не смог даже добраться до Суэцкого канала, утверждает Ситино.
Третий миф – что Гитлер ответственен за разгром Третьего рейха. Виновниками неудачных военных кампаниях являются и немецкие генералы, объяснил историк.
Четвертый миф – что японцы выиграли бы войну, если бы уничтожили нефтехранилища в Перл-Харборе. Ситино убежден, что это только отсрочило бы поражение Японии на несколько месяцев, не более того.
Пятый миф касается поворотного момента в войне. Одни считают, что это была битва у атолла Мидуэй в 1942 году, другие – Сталинградская битва, третьи – Курская битва. Но это упрощение, считает историк, поскольку если в войне было так много переломных моментов – их не было вовсе.