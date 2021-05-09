Американский историк назвал главные мифы о Второй мировой войне

Существует масса мифов и заблуждений относительно Второй мировой войны, заявил американскому журналу Time старший историк Национального музея Второй мировой войны Роб Ситино. Он назвал пять основных мифов.

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Когда историки начинают разбирать прошедшие события, то наталкиваются на слои, о которых даже не подозревали, рассказал Ситино.

Первый и основной, по мнению историка, – это то, что президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт заранее знал о грядущем нападении на Перл-Харбор. Нет никаких документов, в которых были бы какие-либо указания на то, что Рузвельт знал об этом заранее, сказал эксперт.

Второй миф – это то, что величайшим полководцем Германии всех времен был генерал Эрвин Роммель, который провел блистательную кампанию в Африке. На самом деле он не смог даже добраться до Суэцкого канала, утверждает Ситино.

Третий миф – что Гитлер ответственен за разгром Третьего рейха. Виновниками неудачных военных кампаниях являются и немецкие генералы, объяснил историк.

Четвертый миф – что японцы выиграли бы войну, если бы уничтожили нефтехранилища в Перл-Харборе. Ситино убежден, что это только отсрочило бы поражение Японии на несколько месяцев, не более того.