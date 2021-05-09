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Американский историк назвал главные мифы о Второй мировой войне

Ювелина Бернст
4 часа назад
Существует масса мифов и заблуждений относительно Второй мировой войны, заявил американскому журналу Time старший историк Национального музея Второй мировой войны Роб Ситино. Он назвал пять основных мифов.
Американский историк назвал главные мифы о Второй мировой войне
Фото: ТАССТАСС
Когда историки начинают разбирать прошедшие события, то наталкиваются на слои, о которых даже не подозревали, рассказал Ситино.
Первый и основной, по мнению историка, – это то, что президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт заранее знал о грядущем нападении на Перл-Харбор. Нет никаких документов, в которых были бы какие-либо указания на то, что Рузвельт знал об этом заранее, сказал эксперт.
Второй миф – это то, что величайшим полководцем Германии всех времен был генерал Эрвин Роммель, который провел блистательную кампанию в Африке. На самом деле он не смог даже добраться до Суэцкого канала, утверждает Ситино.
Третий миф – что Гитлер ответственен за разгром Третьего рейха. Виновниками неудачных военных кампаниях являются и немецкие генералы, объяснил историк.
Четвертый миф – что японцы выиграли бы войну, если бы уничтожили нефтехранилища в Перл-Харборе. Ситино убежден, что это только отсрочило бы поражение Японии на несколько месяцев, не более того.
Пятый миф касается поворотного момента в войне. Одни считают, что это была битва у атолла Мидуэй в 1942 году, другие – Сталинградская битва, третьи – Курская битва. Но это упрощение, считает историк, поскольку если в войне было так много переломных моментов – их не было вовсе.
Наука,Франклин Рузвельт,Журнал Time,
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