Названа наиболее подверженная к алкоголизму группа крови

Ученые установили связь группы крови с алкоголизмом

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Большинство людей, страдающих алкоголизмом, имеют II группу крови, выяснили американские ученые, передают «Известия».

Людям с данной группой крови эксперты посоветовали употреблять в умеренных количествах красное вино, что поможет растворить холестериновые бляшки и улучшить работу ЖКТ.

Самыми устойчивыми к чрезмерному употреблению алкоголя оказались люди с I группой крови.

Специалисты предполагают, что причина может быть в особенности работы надпочечников, провоцирующих недостаток глюкозы в крови. Ученые объяснили, что организм, ощущая дефицит сахара, пытается его компенсировать спиртным.

Алкоголизм также может провоцировать стресс, допустили эксперты.