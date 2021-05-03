Названа наиболее подверженная к алкоголизму группа крови

Ученые установили связь группы крови с алкоголизмом
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Большинство людей, страдающих алкоголизмом, имеют II группу крови, выяснили американские ученые, передают
«Известия».
Людям с данной группой крови эксперты посоветовали употреблять в умеренных количествах красное вино, что поможет растворить холестериновые бляшки и улучшить работу ЖКТ.
Самыми устойчивыми к чрезмерному употреблению алкоголя оказались люди с I группой крови.
Специалисты предполагают, что причина может быть в особенности работы надпочечников, провоцирующих недостаток глюкозы в крови. Ученые объяснили, что организм, ощущая дефицит сахара, пытается его компенсировать спиртным.
Алкоголизм также может провоцировать стресс, допустили эксперты.
Исследования проводили среди американцев и японцев, страдающих алкоголизмом