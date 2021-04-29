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В Млечном Пути нашли признаки существования антизвезд

Lenta.ruиещё 1
29 апреля 2021
Астрофизики нашли в Млечном Пути 14 объектов, которые испускают гамма-излучение, соответствующее тому, что можно ожидать от звезд, полностью состоящих из антивещества. Такие гипотетические объекты называются антизвездами. Об этом сообщает издание Science Alert.
В Млечном Пути нашли признаки существования антизвезд
Фото: ReutersReuters
Ожидается, что антизвезды внешне почти ничем не будут отличаться от обычных звезд, однако, если они начинают притягивать к себе межзвездную пыль, состоящую из обычного вещества, то частицы начнут аннигилировать, испуская гамма-излучение определенной энергии. Однако исследователи не находили сигнатуру аннигиляционного гамма-излучения ни в космическом микроволновом фоне, ни в гамма-обзорах Млечного Пути.
В новом исследовании астрофизики проанализировали данные, полученные космическим телескопом Fermi в течение десяти лет наблюдения за 5787 источниками гамма-излучения. Критериями поиска была сигнатура, соответствующая гамма-излучению при аннигиляции протона и антипротона, кроме того, источник должен был являться звездой. Всего было найдено 14 источников-кандидатов, хотя ученые не отвергают возможности того, что они могут быть нейтронными звездами или черными дырами.
По мнению исследователей, множество антизвезд может скрываться за пределами Млечного Пути, в галактическом гало, где присутствует мало межзвездного вещества, а значит, они не излучают характерное гамма-излучение. Возможно, что именно они могут быть источниками недавно выявленного сигнала, являющегося признаком существования в космосе антигелия.
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