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Австралийские ученые установили, какие люди не любят кофе

Национальная Служба Новостейиещё 2
7 часов назад
Ученые из Австралии пришли к выводу, что люди с наследственными заболеваниями сердечно-сосудистой системы подсознательно избегают кофе или выбирают вариант без кофеина.
Ученые установили, какие люди не любят кофе
Фото: ТАССТАСС
Результаты исследования были опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition. В исследовании отмечается, что люди с хорошей наследственностью обычно пьют напиток с удовольствием. Получается, организм сам решает, сколько кофеина ему нужно.
Были проанализированы данные по 390 435 участникам в возрасте от 39 до 73 лет. Исследователи увидели связь между пристрастием к кофе и высоким давлением, аритмией и стенокардией.
Впервые ученые получили доказательства того, что на потребление кофе влияет заложенное на генетическом уровне состояние здоровья сердечно-сосудистой системы человека. Выявленная взаимосвязь работает и в обратном направлении – количество выпиваемого кофе может стать косвенным индикатором проблем со здоровьем.
Наука,Австралия,
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