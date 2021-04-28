Ученые установили, какие люди не любят кофе

Ученые из Австралии пришли к выводу, что люди с наследственными заболеваниями сердечно-сосудистой системы подсознательно избегают кофе или выбирают вариант без кофеина.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition. В исследовании отмечается, что люди с хорошей наследственностью обычно пьют напиток с удовольствием. Получается, организм сам решает, сколько кофеина ему нужно.

Были проанализированы данные по 390 435 участникам в возрасте от 39 до 73 лет. Исследователи увидели связь между пристрастием к кофе и высоким давлением, аритмией и стенокардией.