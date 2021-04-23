В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Раскрыто аномальное поведение старых звезд

Lenta.ruиещё 1
10 часов назад
Раскрыто аномальное поведение старых звезд
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Ученые Бирмингемского университета раскрыли, что старые звезды вращаются быстрее, чем считалось ранее. Об открытии аномального поведения светил сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.
Известно, что с возрастом вращение звезд замедляется из-за так называемого магнитного торможения, происходящего в результате воздействия магнитного поля. В 2016 году ученые, проанализировав движение темных пятен на поверхности светил, показали, что звезды того же возраста, что и Солнце, вращаются быстрее, чем это предполагает теория. В то же время у более старых звезд меньше темных пятен, что затрудняет точную оценку.
Для уточнения скорости вращения команда исследователей воспользовалась методами астросейсмологии, которые позволяют измерять колебания или моды, вызванные звуковыми волнами в недрах звезды. Когда звезда вращается, эти моды расщепляются на различные частоты, по которым можно определить период оборота звезды вокруг оси. Новые данные показали, что магнитное торможение у старых звезд действительно ослаблено.
По словам ученых, результаты работы помогут установить, можно ли ожидать снижения солнечной активности и вредных последствий от изменений космической погоды в будущем. Для этого необходимы более совершенные модели вращения Солнца.
Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители