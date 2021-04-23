Раскрыто аномальное поведение старых звезд

Ученые Бирмингемского университета раскрыли, что старые звезды вращаются быстрее, чем считалось ранее. Об открытии аномального поведения светил сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Известно, что с возрастом вращение звезд замедляется из-за так называемого магнитного торможения, происходящего в результате воздействия магнитного поля. В 2016 году ученые, проанализировав движение темных пятен на поверхности светил, показали, что звезды того же возраста, что и Солнце, вращаются быстрее, чем это предполагает теория. В то же время у более старых звезд меньше темных пятен, что затрудняет точную оценку.

Для уточнения скорости вращения команда исследователей воспользовалась методами астросейсмологии, которые позволяют измерять колебания или моды, вызванные звуковыми волнами в недрах звезды. Когда звезда вращается, эти моды расщепляются на различные частоты, по которым можно определить период оборота звезды вокруг оси. Новые данные показали, что магнитное торможение у старых звезд действительно ослаблено.