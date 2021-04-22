Стивен Хокинг назвал четыре сценария конца света

По мнению ученого, одним из сценариев конца света может стать чрезмерно быстрое развитие искусственного интеллекта, созданного людьми. Осознавшие свое превосходство роботы решат, что человек им больше не нужен, считал Хокинг.
Также британский космолог был убежден, что Земля не застрахована от внезапного угасания главной звезды нашей Галактики Млечный путь. Пока Солнце светит, люди должны приступить к поискам нового дома, говорил в своих работах исследователь.
Кроме того, физик предсказывал появление смертельно опасного вируса, с которым не смогут бороться создаваемые людьми вакцины. По его словам, микробы станут неподконтрольны человеку, и начнут постепенно захватывать благоприятную среду для "жизни", которой являются организмы людей.
Также Хокинг
акцентировал внимание на огромных запасах ядерного оружия. Поэтому четвертым возможным сценарием ученый называл уничтожение Земли и всего ее населения в ходе открытого вооруженного конфликта, передает издание "Час Пик"
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