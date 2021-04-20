NASA займется поисками инопланетной жизни

По мнению разработчиков, телескоп с высокой чёткостью определит состав атмосферы газовых карликовых планет и обнаружит аммиак. Имея такую информацию, учёные смогут сказать, является ли тот или иной карлик безжизненным или нет. Первых успешных экспериментов, считают экспертов, стоит ждать в ближайшие 5–10 лет, пишут «Новые Известия».

Обсерватория расположится не на орбите вокруг Земли, как «Хаббл», а начнёт вращаться вокруг Солнца на расстоянии 1,5 млн км от Земли. Особенность траектории в том, что она позволит телескопу остаться на одной линии с Землёй, двигаясь вокруг Солнца. Это позволит тепловому экрану на телескопе защитить его от инфракрасного излучения со стороны Солнца и Земли.