NASA займется поисками инопланетной жизни

Ранее сообщалось, что вспышка среднего класса на Солнце наблюдалась минувшей ночью. О явлении рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук
. Согласно данным учёных, спутник GOES-16 передал информацию о вспышке класса «М», произошедшей с 02:19 по 02:59 мск. Индекс вспышечной активности возрос с зелёного уровня до жёлтого. По словам заведующего лабораторией Сергея Кузина, это явление не опасно, однако через два-три дня оно может спровоцировать небольшую магнитную бурю в магнитосфере.