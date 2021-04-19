Вертолёт впервые пролетел над поверхностью Марса

Американское космическое агентство впервые успешно запустило беспилотный вертолёт Ingenuity на Марсе.

Беспилотник сделал снимок поверхности планеты, говорится на сайте NASA.

Ingenuity совершил свой первый полёт — первый полёт летательного аппарата с силовой установкой на другой планете, — отмечается в Twitter агентства.

Первый полёт летательного аппарата должен был состояться раньше, но его несколько раз откладывали. Спустя несколько часов после возвращения вертолёт при помощи марсохода Perseverance передал на Землю информацию о своём перемещении и фотографию Марса. Видеозапись появится через несколько дней, так как требуется время для передачи большого объёма данных.

Ingenuity поднялся на высоту около трёх метров и провёл на ней примерно 30 секунд. В дальнейшем учёные собираются использовать аппарат, чтобы разведывать маршрут марсохода и фотографировать его со стороны.