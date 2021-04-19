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Вертолёт впервые пролетел над поверхностью Марса

News.ru
5 часов назад
Американское космическое агентство впервые успешно запустило беспилотный вертолёт Ingenuity на Марсе.
Беспилотник сделал снимок поверхности планеты, говорится на сайте NASA.
Ingenuity совершил свой первый полёт — первый полёт летательного аппарата с силовой установкой на другой планете, — отмечается в Twitter агентства.
Первый полёт летательного аппарата должен был состояться раньше, но его несколько раз откладывали. Спустя несколько часов после возвращения вертолёт при помощи марсохода Perseverance передал на Землю информацию о своём перемещении и фотографию Марса. Видеозапись появится через несколько дней, так как требуется время для передачи большого объёма данных.
Ingenuity поднялся на высоту около трёх метров и провёл на ней примерно 30 секунд. В дальнейшем учёные собираются использовать аппарат, чтобы разведывать маршрут марсохода и фотографировать его со стороны.
Вертолёт Ingenuity прибыл на Марс в феврале. Он является частью миссии марсохода Perseverance. Марсоход Perseverance осуществил посадку на Красную планету 19 февраля. С помощью марсохода учёные надеются обнаружить следы жизни, существовавшей на планете в далёком прошлом.
Наука,NASA,
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