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В РФПИ заявили об эффективности "Спутника V" в 97,6%

Газета.Ruиещё 7
3 часа назад
По результатам анализа данных 3,8 миллиона россиян, эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составляет 97,6%. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи, пишет РИА "Новости". "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ и РФПИ объявляет об эффективности вакцины "Спутник V" на уровне 97,6%", - говорится в сообщении. Отмечается, что ведется реестр лиц, привитых двумя компонентами препарата. По имеющимся данным, спустя 35 дней после первой инъекции коронавирусом заразились 0,027% привившихся. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". Ранее сообщалось, что около 16 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" выпущено в гражданский оборот. Об этом заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
В РФПИ заявили об эффективности "Спутника V" в 97,6%
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Наука,Минздрав РФ,Российский фонд прямых инвестиций,
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