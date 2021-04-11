Самые главные 108 минут: к 60-летию полёта Юрия Гагарина

12 апреля 1961 года космический корабль «Восток-1» доставил первого человека в космическое пространство. Юрий Алексеевич Гагарин, чей полет продолжался 108 минут, стал одним из самых известных и важных людей не только XX века, но и всей истории человечества. В день 60-летия знаменательного полета Рамблер вспоминает о самом Юрии Гагарине — его детстве и юности, любви к небу и стремлении в космос, работе «лицом коммунизма» и последних днях преждевременно оборвавшейся жизни героя.

Юрий Алексеевич Гагарин имел самое пролетарское происхождение: отец — плотник, мать — работница фермы, дед — рабочий Путиловского завода. Родства со знатным родом князей Гагариных Юрий Алексеевич не имеет, о чем не раз говорил и он сам, и представители дворянства. Тот факт, что именно Юрий Гагарин стал первым космонавтом и символом советского превосходства, уже говорит о «народном» происхождении — даже во времена Хрущевской «оттепели» наличие далеких предков среди помещиков и дворян закрывало перед человеком практически все двери.

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в роддоме города Гжатска Западной области РСФСР (сейчас Смоленской области), но по документам местом рождения значится деревня Клушино, где жила семья Гагариных. Юра был четвертым ребенком в семье — у него были два брата и сестра.

Родной дом Гагарина, перевезенный из села Клушино в Гжатск (Гагарин)

В 1941 году началась война. Отец Юрия к тому моменту почти разменял четвертый десяток и, к тому же, имел ноги разной длины. Алексей Иванович Гагарин избежал призыва в армию, чему впоследствии сокрушался. С каждым днем фронт неумолимо сдвигался на восток СССР. Немцы взяли Белоруссию и перешли на территорию современной Смоленской области. Гжатск расположился на ее восточной границе, поэтому 1 сентября 1941 года маленький Юра пошел в школу в пока еще свободной от врага деревне, но через полтора месяца Клушино оказалось в оккупации и занятия в школах прекратили.

И сам Юрий Гагарин, и его близкие позже вспоминали, что немцы обходились с местными жителями с крайней жестокость. Семью Гагариных выгнали из дома, и те поселились в землянке неподалеку. Занявший избу Гагариных солдат по имени Альберт терпеть не мог хозяйских детей. Однажды он повесил за шею на шарфе брата Юрия — Бориса. Юра, увидев это, немедленно побежал к матери, которая и спасла сына. Несколько лет спустя, когда советская армия гнала захватчиков прочь, немцы увели молодое население Клушино в Германию на работы. В их числе оказались 17-летний брат и 15-летняя сестра Юрия Гагарина. Этот факт будущему космонавту придется скрывать при поступлении в училища. К счастью, после войны они оба вернулись домой невредимыми.

6 марта 1943 года Клушино освободили, а Алексея Ивановича призвали в армию на восстановительные работы. Девятилетний Юра стал старшим мужчиной в семье, что воспитало в нём чувство ответственности. В 1949 году, закончив шесть классов школы вместо минимально допустимых семи, Юрий решается поступать в ремесленное училище в Москве, но не успевает к набору. Дядя Юры помог ему поступить в Люберецкое ремесленное училище №10, где юношу записывают в литейщики-формовщики. На более престижную профессию токарей брали только с семью классами образования, тогда как у Гагарина из-за его нетерпеливости за плечами оказалось только шесть.

Юный Юрий Гагарин

Юрий Алексеевич не видел себя в будущем литейщиком, но всё же с отличием закончил Люберецкое училище. В ходе учебы проявились качества Гагарина, которые в будущем определят его роль в советской космической программе: решительность, целеустремленность, внимательное следование инструкциям и прилежное выполнение заданий в полном объеме. После выпуска Гагарина отправили на повышение квалификации в Саратовский индустриальный техникум. Здесь-то и началось становление Юрия Алексеевича как летчика и будущего космонавта.

В голове Гагарина играла молодость: Юрий не был тихим «зубрилой», после занятий он мог отправиться на танцы знакомиться с девушками или в большой компании однокашников разбираться с «городскими». В свободное время он подрабатывал грузчиком в порту, а накопленные деньги тратил на подарки семье.

В училище Гагарин умудрялся сохранять высокую успеваемость и при этом прослыть хулиганистой душой компании

Саратовский аэроклуб ДОСААФ открыл отделение в Индустриальном училище, и Гагарин, учившийся на первом курсе, сразу же записался в него, чтобы научиться летать. Для всех мальчишек, переживших войну, образ военного летчика был чем-то невероятно романтичным и героическим, каждый юнец хотел управлять небесной машиной и улыбаться из кабины всем, кто остался на земле. Но успеваемость «летунов» начала падать, и руководство училища закрыло филиал клуба. Только три года спустя Гагарин смог вновь записаться в аэроклуб и продолжить обучение.

В аэроклубе ДОСААФ

После окончания училища и получения диплома летчика-любителя, Гагарин встал перед выбором: стать литейщиком по распределению или сразу уйти в армию. Юрий Алексеевич выбрал второй путь, попросив в военкомате отправить его доучиваться на военного летчика. Гагарину пошли навстречу и зачислили его в Чкаловское (Оренбургское) летное училище без экзаменов. Отец Гагарина не одобрил выбор сына, считая, что нужно работать по полученной специальности литейщика, а не заниматься ерундой.

В училище Юрия назначили помощником командира взвода, с чем связана одна неприятная история в биографии Гагарина. На своем посту Гагарин не терпел разгильдяйства и нарушения устава, а потому предъявлял справедливые и жесткие требования к вверенным курсантам. За это сослуживцы избили Гагарина. Впоследствии Юрию Алексеевичу пришлось поправлять здоровье, а зачинщиков хулиганства военный трибунал приговорил к заключению.

В летном училище. Даже после драки с сослуживцами Гагарин не утратил уставной требовательности

В ходе учебы Гагарину хорошо давалось управление реактивным МиГ-15, но с посадкой были проблемы — пилот выравнивал самолет над полосой ниже необходимого, что могло привести к поломке стойки шасси и приземлению на «брюхо». Тем не менее, два года спустя Гагарин закончил училище с отличием и в звании старшего лейтенанта отправился проходить службу в авиационному полку в Мурманской области. Юрий сам попросился служить на север страны.





4 октября 1957 года в космос отправился первый искусственный спутник Земли. Запуск «Спутника-1» на ракете Р-7 стал результатом кропотливой работы советских ученых в области ракетной техники. Ракета Р-7 была не просто чудом техники — она дала людям возможность вывода рукотворных объектов на орбиту. Даже современные «Союзы», летающие к МКС, являются одной из модификаций Р-7.

Ракета Р-7 с первым искусственным спутником Земли. На ее модифицированной версии полетит Гагарин

«Спутник-1» был лишь демонстративной пробой пера. Эксперименты с запуском собак на геофизических ракетах начались в далеком 1951 году, но это были полеты по баллистической траектории. После успеха Р-7 в орбитальные полеты начали отправлять собак, первой из которых была Лайка. Этот полет оказался неудачным и заведомо гибельным для Лайки, но в награду ее портрет украсил все газеты мира, включая обложку журнала Time.

Отправка человека в космос была лишь вопросом времени. СССР и США начинали космическую гонку и шли ноздря в ноздрю — разведка докладывала, что американцы хотят запустить человека уже в марте 1961 года. Сергей Павлович Королёв нервничал и торопился, не желая упускать завоеванное страной на старте лидерство. Общие черты будущего обитаемого космического аппарата сформировались к весне 1958 года, а в апреле 1960 года был разработан эскизный проект корабля, получившего имя «Восток-1».

Работая над советской космической программой, Королёв мыслил глобально, строил планы на десятилетия вперед. По его мнению, первым космонавтами должны были стать исключительно молодые, едва за 20 лет, летчики, чтобы к зрелости успеть наработать большой опыт и вести будущих покорителей космоса за собой. Набор проводился из числа летчиков-истребителей, способных выдерживать высокие перегрузки.

Программа подготовки полета человека в космос была глубоко секретной. Не летчики подавали заявление о зачислении в отряд космонавтов, а особая комиссия под руководством генерала Николая Петровича Каманина рассматривала кандидатуры самых отличившихся из числа подходящих летчиков, после чего вызывала их в Москву. Предполагается, что отобранные кандидаты даже не знали об истинных причинах их командировки в столицу.

Первый отряд космонавтов и учебный персонал. Гагарин справа от Сергея Королёва (в центре)

Неизвестно, знал ли Юрий Гагарин, что его утвердили, или же действительно он отправлялся в Москву по неизвестной для него причине. Так или иначе, в декабре 1960 года Гагарин покидает родную часть и отправляется на обследование в Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь. После успешного прохождения медкомиссии Юрия Алексеевича официально зачисляют в группу кандидатов в космонавты и вместе с семьей переводят в Подмосковье.

Всего комиссия рассмотрела дела 3461 летчика, из которых 347 вызвали для собеседования, 206 допустили для глубокого медобследования. В течение полугода 72 человека отказались быть космонавтами, 105 не прошли по медицинским показаниям. Врачи одобрили кандидатуры 29 человек, но только 20 из них сформировали Первый отряд космонавтов.

Поговаривают, что Гагарин сразу приглянулся Королёву. Со временем вера Сергея Павловича в молодого летчика только утвердилась — получив однажды заслуженный нагоняй за отвлечение на занятиях, Юрий Алексеевич начал с максимальной ответственностью относиться ко всей программе подготовки. По воспоминаниям нескольких участников событий, Гагарин был единственным кандидатом в космонавты, кто при осмотре капсулы корабля «Восток-1» снял обувь, прежде чем влезть внутрь. Королёв, относившийся к технике с любовью, был тронут таким отношением.

Сергей Королёв планировал запуск «Востока-1» с человеком на борту на декабрь 1960 года, но испытания с необитаемым кораблем не ладились. Два пуска закончились аварией, еще два были успешными лишь условно, и только три прошли удачно. Работа велась в авральном режиме, некоторые решения не проходили должных проверок. Конструктор Борис Евсеевич Черток, работавший над «Востоком», впоследствии вспоминал, что подписал документы о готовности корабля на свой страх и риск. Если бы не спешка, ни он, ни кто-либо другой не допустили бы «Восток-1» к полету в том состоянии, в каком он был в начале 1961 года.

Корабль «Восток-1», в котором предстояло совершить свой полет Юрию Гагарину

Когда дата старта была наконец определена, настал черед выбора того, кто займет место в космическом корабле. Все в первом отряде космонавтов были по-своему равны и по-своему различались. В своих мемуарах Николай Каманин отмечал, что он долгое время взвешивал кандидатуры Юрия Гагарина и Германа Титова. С одной стороны, имя первого человека войдет в историю, а значит им должен стать лучший из лучших. С другой, первый полет состоял из одного витка вокруг Земли в течение полутора часов, тогда как второй полет, запланированный на тот же 1961 год, предусматривал нахождение на орбите целые сутки. Для такой задачи требовался больший профессионализм и стойкость, которыми, по мнению Каманина, отличался Титов.

Возможно, в вопросе выбора кандидатуры для первого космонавта точку поставил лично Никита Сергеевич Хрущев, посчитавший имя Герман (Титов) недостаточно русским для первого советского космонавта. Вечером 8 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин был утвержден комиссией в качестве первого человека, которому суждено проникнуть в космическое пространство.





12 апреля 1961 года молодой летчик, почти литейщик из села Клушино, Юрий Алексеевич Гагарин стал главной знаменитостью планеты, над которой пролетел его космический корабль «Восток-1». Перед самым стартом Гагарину присвоили звание капитана, а во время полета «дали» майора — постарался не то лично Хрущев, не то маршал Устинов.

Также за полет космонавту полагалась премия в 15 000 рублей, автомобиль ГАЗ-21 и четырехкомнатная квартира с мебелью по месту службы.

Сообщение о первом полете человека в космос передали по радио еще до приземления Гагарина. Когда космонавт опустился на парашюте в нерасчетном районе в Саратовской области, все местные жители уже знали имя советского героя, но никак не ожидали, что приземлится он именно у них. Пока обнаружившие космонавта военные везли его в часть к ближайшему телефону, у ее ворот собралась большая толпа, прознавшая, что Гагарин именно здесь. Эта стихийная встреча была первым отголоском новой жизни Юрия Алексеевича — жизни официального символа, жизни живой легенды.

Почетный эскорт самолета Ил-18 с Гагариным на борту

На самолете Ил-18 Гагарина забрали в Москву. На подлете к лайнеру присоединился почетный эскорт из семи истребителей МиГ-17. Выйдя их самолета, Гагарин прошагал по ковровой дорожке с отстегнувшейся подтяжкой для носка (которую принимают за шнурок) и отрапортовал об успешном выполнении задания партии лично Хрущеву. Впереди у космонавта был проезд через ликующую Москву на ЗИЛ-111В без верха, праздничный митинг на Красной площади и посещение мавзолея Ленина.

Гагарина ждали во всем мире. Первой страной, куда отправили космонавта, стала братская Чехословакия. Полет проходил на обычном рейсовом Ту-104, пассажиры которого сбежались к знаменитости, фотографировались и просили автографы. Стало понятно, что перевозить Гагарина с обычными пассажирами как минимум неудобно, как максимум опасно.

Гагарин стал главным символом успехов коммунизма. На международной арене он был куда более значимым лицом, чем сам Хрущёв

Куда бы ни приезжал Гагарин, его неизменно встречали восторженные улыбки и искреннее внимание людей. Все хотели увидеть первого космонавта, сделать подарок, фотографию, хотя бы просто прикоснуться. Словам Юрия Алексеевича внимали, хотя выступления Гагарина были выдержаны в официальном и идеологически верном стиле: даже когда космонавта слету спросили о любимых спиртных напитках, он ответил, что советским летчикам некогда заниматься подобным непотребством, ведь перед ними стоят важные задачи и сложная, ответственная работа.

Генерал Каманин, сопровождавший Гагарина почти во всех зарубежных поездках, отмечал, что космонавт проявлял себя в высшей степени достойно и при этом естественно, без зазнайства и актерства. Во время визита на Кубу лил сильный дождь. Перед выходом из самолета Гагарину предложили плащ, но когда он увидел, что все встречающие стоят без зонтов, насквозь мокрые, то и Юрий Алексеевич отказался лишний раз выделяться на фоне окружавших его людей и отказался от накидки.

Гагарин на Кубе в гостях у Фиделя Кастро

В поездках по Индии и Цейлону (Шри-Ланка) Гагарин работал на износ. Он проводил на ногах по 16-18 часов в сутки, в день его ждали на 12-15 официальных встречах, а индийская жара только усугубляла состояние космонавта. Он не раз повторял Каманину, что такой режим долго не выдержит, необходимо снизить публичную нагрузку и оставить хоть какие-то время на себя.

Приезд во Францию, с которой у СССР стояли теплые отношения, лично для Гагарина удался. На авиасалоне в Ле-Бурже ему доверили управлять вертолетом Ми-6, на котором космонавт осмотрел Париж. Вечером Юрий Алексеевич пригласил весь почетный мотоциклетный эскорт, сопровождавший его, к себе в отель, где распил с ними по бокалу шампанского. Этот случай стал газетной сенсацией — журналисты восторгались, как самый знаменитый человек планеты устраивает душевные посиделки с рядовыми полицейскими. Наконец, именно во Франции Гагарину преподнесли один из самых приятных для него подарков — автомобиль Matra Djet, внешность которого даже сейчас кажется элегантной и уточненной. Впрочем, поездить по Москве на спорткаре космонавту не удавалось. Вокруг машины сразу скапливались зеваки, еще даже не знавшие, кто сидит за рулем, а такое внимание претило скромному Гагарину.

Французский суперкар Matra Djet привлекал слишком много внимания на улицах Москвы, и потому Гагарин почти не выгонял его из гаража

Но одним из самых триумфальных для Советского Союза визитов первого космонавта была поездка в Великобританию по приглашению профсоюза литейщиков. Официальный Лондон в лице премьер-министра Гарольда Макмиллана не желал оказывать советскому герою большие почести. На дворе стояла Холодная война, а потому в честь Гагарина не планировался ланч и тем более визит в королевский дворец — даже Хрущев смог добиться только чаепития в Букингемском дворце. Вместо главы правительства самолет с космонавтом встречал секретарь правительственной канцелярии.

Но англичане встретили Гагарина с ожидаемым восторгом. Макмиллану пришлось срочно «переобуваться», пригласив почтенного гостя в свою временную резиденцию. В отличие от премьер-министра, королева Елизавета II понимала всю важность визита — снобизм по отношению к коммунистической стране, когда весь окружающий мир ликовал, могло изрядно испортить имидж Англии.

Встреча первого космонавта на улицах Англии

За час до приземления самолета с Гагариным, в советское посольство в Лондоне позвонили. Секретарь английской королевы поинтересовался, сможет ли первый космонавт принять приглашение на королевских обед. Представители британского МИДа долго пытались объяснить советской делегации все правила королевского этикета, но позже сдались.

Во дворце Гагарин оказался в центре всеобщего внимания. Прислуга разглядывала первого космонавта, начальник имперского штаба рассыпался в комплиментах важности момента. Главные знаменитости Великобритании жали Юрию Алексеевичу руку и пытались хоть как-то запомниться. Наконец, в обеденный зал вошла королева с мужем, принцем Филипом, и дочерью Анной.

Впервые оказавшийся на столь важном приеме Гагарин растерялся от разнообразия столовых приборов. В конце концов он взял большую ложку, запустил ее в салат и предложил всем присутствующим есть по-русски — накладывая в тарелку всего понемногу. Королева и другие гости последовали его примеру. Своей легкостью и открытостью Гагарин снял напряжение, свойственное столь важным приемам, и создал веселую и дружелюбную атмосферу.

Прием у королевы Великобритании Елизаветы II

Королевский этикет недопустимо нарушать не только гостям, но и самой королеве. Однако Елизавета II в нарушение правила запрета фотографирования простых людей вместе с Ее Величеством, захотела сделать с Гагариным совместный снимок. В ответ на удивление фотографов она отшутилась: земным людям запрещено фотографироваться с королевой, а Гагарин не земной, а небесный человек. Значит, этикет здесь не действует.





Военный летчик, первый космонавт и живая легенда Юрий Алексеевич Гагарин в последние годы своей жизни вел борьбу, даже более тяжелую, чем та, что предшествовала космическому полету. Он бился за право летать. Гагарин открыто мечтал вновь полететь в космос и вернуться в истребительную авиацию. Он стойко и со всей ответственностью выполнял роль символа коммунистического успеха, представлял СССР на международных площадках, трудился на посту депутата Верховного совета, готовил новых космонавтов и делал всё то, что свойственно отслужившим и ушедшим на пенсию военным, но никак не молодому летчику, который рвался на встречу с небом и звездами.

Идеологическое лобби держало Гагарина на земле долгие шесть лет. Партийные верха и лично генерал Каманин в принципе не допускали возможности рисковать жизнью главного человека эпохи и самого яркого символа страны. Но удачный для космонавта случай все-таки подвернулся.

На правах опытного наставника Гагарин готовил будущих космонавтов, в том числе Алексея Леонова

Еще в 1964 году Гагарин был назначен заместителем начальника по летной подготовке Центра подготовки космонавтов. Руководителем ЦПК в те годы был генерал Николай Федорович Кузнецов — ветеран Великой Отечественной, летчик-ас с колоссальным боевым и инструкторским опытом. Когда Каманин намекнул Гагарину, что после ухода Кузнецова на пенсию главой ЦПК станет именно первый космонавт, Юрий Алексеевич строго заметил, что негоже нелетающему молодому летчику руководить летной подготовкой. Стало очевидно, что оберегание Гагарина от любого риска в конце концов привело к логической коллизии.

Когда Каманин дал добро на возобновление тренировочных полетов Гагарина в паре с инструктором, сперва вызвался сам Николай Кузнецов, на что сразу получил жесткий отказ. Каманин справедливо сослался на то, что за годы кабинентной работы Кузнецов сам растерял навыки пилотажа и потому не годится для работы со столь важным учеником. В пару Гагарину был назначен опытнейший летчик-инструктор Центра подготовки космонавтов, Герой Советского Союза Владимир Сергеевич Серегин. Серегин отличался феноменальной внимательностью к малейшим ошибкам летчиков, и потому как никто другой подходил для возвращения Гагарину утраченных навыков летчика-истребителя. Кроме того, между Юрием Алексеевичем и Владимиром Сергеевичем сложились очень близкие, дружеские отношения.

За год в паре Юрий Алексеевич провел 18 успешных тренировочных вылетов, а 27 марта 1968 года наконец должен был приступить к самостоятельным полетам на истребителе МиГ-17. За день до этого Кузнецов вызвал Серегина на разговор. Узнав, что работа Серегина с Гагариным закончена, Кузнецов выразил сомнение, что космонавт уже управляет самолетом безупречно, а значит, требуется продолжить парные тренировки. Владимиру Серегину ничего не оставалось, как изменить программу Гагарина на 27 марта, заменив его одиночный полет на парный.

МиГ-15УТИ — точно на таком в свой последний полет отправились Гагарин и Серегин

На аэродроме Чкаловский МиГ-17 был уже подготовлен и ждал Гагарина, но утром 27 марта Серегин попросил техников заменить его другим истребителем — учебно-тренировочным МиГ-15УТИ. В целом, и этот самолет был готов к вылету, но не учебному: машину планировали перегнать на другой аэродром, поэтому на пилоны под крыльями установили два подвесных бака с дополнительным топливом, по 260 литров в каждом. Любое подвесное оборудование меняет аэродинамику и центровку самолета. Опыта управления истребителем с подвесными баками у Юрия Гагарина еще не было, но программа полета была относительно простой, тем более Серегин в любой момент мог взять штурвал.

27 марта 1968 года в 10:18 Гагарин и Серегин взлетели с подмосковного аэродрома Чкаловский и взяли курс на запад, во Владимирскую область для выполнения полетного задания. Программа состояла из простых упражнений по маневрированию и набору высоты, никакого высшего пилотажа или задач повышенной сложности. МиГ-15УТИ достиг 4000 метров. К 10:27 самолет вошел в зону выполнения задания, о чем Гагарин доложил на аэродром и запросил разрешение начать программу. Разрешение было выдано.

Совершение всех заданных маневров должно было занять около 20 минут, но уже через четыре минуты в 10:31 Гагарин связался с диспетчером, доложил о завершении тренировки и запросил возвращение.

Примерно через одну минуту МиГ-15УТИ вылетел из облаков на скорости свыше 600 км/, срубил крыльями верхушки нескольких деревьев и столкнулся с землей рядом с деревней Новосёлово Владимирской области. Оба пилота погибли.

Экипаж не выходил на связь с аэродромом. В диспетчерской напряженно ждали. Когда по расчетам у самолета должно было закончиться горючее, подняли тревогу — на поиски вылетели несколько вертолетов. Через три часа, в 14:50 были обнаружены обломки. Генерал Каманин до последнего скрывал от руководства страны предположения о судьбе первого космонавта, надеясь на его катапультирование. Но вскоре от поисковой группы пришел страшный доклад: гибель обоих пилотов подтверждена, найдены останки Гагарина.

Первого космонавта хоронили как первое лицо государства. На фото А. Н. Косыгин и Л. И. Брежнев

Официальное расследование, результаты которого были рассекречены только в XXI веке, выдвинуло три основные версии, ни одна из которых не стала основной и полностью доказанной: столкновение с метеозондом, уход от другого пролетавшего рядом самолета и потеря управления. Попытка уклонения от метеорологического зонда, встреча с которым закончилась бы для самолета разрушением, могла привести к штопору. Но как поисковые группы ни исследовали окружающий лес, в нем удалось найти обломки лишь старых, давно упавших зондов, явно не имевших к катастрофе отношения.

Версию попадания в вихревой след от пролетавшего мимо Су-11 поддерживал космонавт Алексей Леонов, тем более, что такой самолет действительно в тот день находился в той же зоне, что и гагаринский МиГ-15УТИ. Но согласно данным объективного контроля, Су-11 вошел в эту область уже после катастрофы. И последующие живое моделирование с теми же самолетами показало, что МиГ-15 практически не реагирует на следы от пролетающих мимо машин. Третьей версией назвали сваливание в штопор из-за ошибок в пилотировании, но учитывая, что на борту были два летчика, один из которых являлся профессиональным инструктором, такая теория выглядит самой несостоятельной.

Неясности добавляло то, что летчики по непонятной причине не катапультировались. Процедура катапультирования на учебном МиГ-15 устроена таким образом, что первым самолет должен покинуть инструктор, сидящий на заднем кресле. Если первым катапультируется ученик, то фонарь (прозрачная крыша) кабины второго пилота заблокируется. Из-за этого факта специалистами высказывались другие предположения о возникновении внештатной ситуации на борту, не вошедшие в официальное расследование. Все они сводятся к тому, что по некой причине катапультирование для одного из пилотов, а именно Серегина, было невозможным, но Гагарин не бросил товарища до конца, пытаясь спасти самолет.

Владимир Серегин имел проблемы со здоровьем — его беспокоила язва желудка, которая могла открыться в самый неподходящий момент. Возможно, из-за нее или сердечного приступа Серегин оказался неспособен управлять самолетом или потерял сознание. Заметив это, Гагарин мог начать совершать маневры с перегрузками, чтобы привести второго пилота в чувство, но в конечном итоге МиГ-15УТИ сорвался в неконтролируемый штопор.

Неизвестно, какая из многочисленных версий ближе к правде. Ясно одно: Гагарин и Серегин до конца пытались спасти самолет и жизни друг друга.

Юрий Гагарин стал первым в истории СССР не руководившим государством человеком, в связи с кончиной которого был объявлен общенациональный траур. На пять траурных минут застыла вся страна. Стояли автомобили, стояли поезда, встали производства, даже те, которые прежде не останавливались. Вместе с Советским Союзом скорбел весь мир. Это была боль утраты не просто знаменитости и героя, но человека, который своим подвигом и улыбкой внушал каждому, что всех нас ждет великое и светлое будущее.

Прах Юрия Алексеевича Гагарина захоронен в Кремлевской стене. Его имя выгравировано на металлической табличке-памятнике павшим астронавтам, оставленной на Луне экипажем «Аполлон-15». На месте падения самолета построен мемориал. Город Гжатск в 1968 году переименовали в Гагарин. Оренбургское летное училище закрыто и пребывает в полузаброшенном состоянии. Другой его корпус, ныне кадетское училище, хотят передать церкви, так как до революции в нем работала духовная семинария. Люблинское ремесленное училище под именем «Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина» продолжает свою работу. Первая дочь космонавта, Елена Юрьевна Гагарина, руководит музеем-заповедником «Московский кремль». Вторая дочь, Галина Юрьевна Гагарина — доктор экономических наук, профессор академии им. Г. В. Плеханова. Жена Юрия, Валентина Ивановна Гагарина, работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетом. 17 марта 2020 года ее не стало. Валентина Ивановна вела достаточно закрытую жизнь и не давала интервью.

Люди уходят, но остаются совершенные ими подвиги, не забываются самые главные имена. Наши потомки будут передавать имя Гагарина из поколения в поколения, оно пролетит сквозь века и тысячелетия и сохранится в памяти навсегда. Юрий Гагарин останется в пантеоне величайших людей как человек, который первым покинул земную колыбель и открыл перед человечеством путь в неизведанную космическую бесконечность.