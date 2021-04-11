В NASA призвали помнить о подвиге Гагарина

Полет советского космонавта Юрия Гагарина в космос важно отмечать всему миру, особенно на Международной космической станции (МКС). Такое мнение выразила в субботу американский химик Кэтрин Колман, которая ранее была астронавтом Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) и работала на борту орбитального комплекса.

Фото: ТАСС ТАСС

Колман выступила на виртуальном мероприятии, организованном международной организацией "Ночь Юрия" (Yuri's Night) по случаю 60-летия полета Гагарина в космос.

"Для меня это очень волнительная ночь, поскольку я была на МКС в 50-ю годовщину [полета]. Это значило очень много для меня и всего экипажа", - сказала Колман.

Как она подчеркнула, "следует отмечать это по всему миру и, конечно, на Международной космической станции".

Колман продемонстрировала снимок, сделанный около 10 лет назад на борту МКС. На нем члены экипажа орбитального комплекса запечатлены в футболках с изображением Гагарина и держат его фотографию. Колман прекратила работу в NASA в 2016 году.

Шаг к единению человечества

Полет Гагарина в космос стал первым шагом к единению человечества, расколотого в то время на два противостоящих лагеря, добавил американский астронавт Рон Гаран на мероприятии.

"Я родился в тот год, когда Гагарин вышел в космос. Это был пик холодной войны, - рассказал он. - 50 лет спустя, почти день в день, с той же самой площадки, откуда в космос отправился Гагарин, отправился в космос и я в составе российского экипажа, в том числе с двумя российскими военными, на космическом корабле под названием "Гагарин". И когда мы стояли у подножия ракеты на прежде секретном советском космодроме, я увидел, что на ракете был изображен американский флаг рядом с российским. Эта картина навсегда осталась со мной".

Астронавт вспомнил, как перед полетом в космос был военным летчиком и служил в Западной Германии, готовясь к конфликту с СССР. "Но полет Гагарина стал первым шагом к становлению единой цивилизации человечества. Зажглась искра эволюции, появилась возможность для людей оторваться от своих скромных истоков и подняться над собой, как в прямом смысле, так и в переносном", - добавил он.

Общие усилия

Полет Гагарина в космос, за которым последовали аналогичные миссии американских астронавтов Алана Шепарда , Вирджила Гриссома и Джона Гленна , напомнил человечеству о необходимости единения для стоящих перед ним глобальных задач, также считает заместитель директора принадлежащего NASA Космического центра им. Кеннеди (штат Флорида) по техническим вопросам Келвин Мэннинг.

Свое выступление он оформил в стихах на английском языке. Мэннинг не уточнил, является ли он их автором, однако в них упоминается об актуальных событиях, например о пандемии коронавируса, для преодоления которой, как и в случае с прорывом в космос, требуются общие усилия человечества.

"Прошло 60 лет с тех пор, как человек впервые вышел в космос, - звучит перевод стихов. - Все началось с космонавта по имени Гагарин. США вскоре догнали чемпиона с астронавтами Шепардом, Гриссомом и Гленном. Это было во время холодной войны, когда дети учились прятаться под партами в случае ядерного взрыва, а их отцы целились друг в друга ракетами. Но произошедшие 60 лет назад события напомнили нам, что все мы часть человечества".

"Международные экипажи создают новые технологии, которые становятся мировыми новостями. На Международной космической станции были представители 60 стран. Мы все работаем вместе уже более 20 лет, чтобы совершить следующие важные шаги, для которых потребуются усилия каждого из нас, - это возвращение на Луну, полет на Марс, а затем - к звездам", - добавил Мэннинг.

На мероприятии выступил также британский миллиардер Ричард Брэнсон , которому принадлежит американская компания Virgin Galactic. Он отметил важность освоения космического пространства и рассказал о планах организовать регулярные туристические суборбитальные полеты.