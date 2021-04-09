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Bloomberg назвал долю привившихся от коронавируса в мире

Газета.Ruиещё 7
9 апреля 2021
Доля людей, получивших вакцину от коронавируса в мире, составляет около 5%, однако большую часть противоковидных препаратов получили богатые страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
5% людей в мире привились от коронавируса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Отмечается, что 40% от общего числа прививок сделали в 27 обеспеченных странах, которые, в свою очередь, составляют всего 11% мирового населения. При этом в беднейших странах тот же процент мирового населения получил около 1,6% вакцин.
Таким образом, их население получает вакцину против COVID-19 в 25 раз медленнее. Так, на США приходится 24% от общего числа вакцин, в этой стране живут 4,3% населения Земли. В Пакистане проживают 2,7% человечества, однако там доля привитых составила всего 0,1% от мировой.
Кроме того, указывает агентство, в богатых государствах есть тенденция закупать вакцины в количествах, позволяющих привить всех граждан несколько раз. При этом Африка, которая является наиболее бедным континентом, остается и наименее вакцинированной от коронавирусной инфекции. Лишь в трех странах из 54 привились более 1% населения, а в 20 государствах кампании вакцинации от коронавируса еще даже не стартовали.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может снизиться к концу весны при соблюдении профилактических мер и наращивании темпов вакцинации населения.
Наука,Наука и техника,Роспотребнадзор,Bloomberg,
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