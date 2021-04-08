Обнаружены признаки неизвестных законов физики

Международная группа ученых, которая работает с экспериментом Muon g-2, объявила о первых результатах замеров магнитных свойств мюонов – тяжелых собратьев электрона. Они вплотную приблизили научное сообщество к открытию «новой физики» за пределами Стандартной модели, которая описывает взаимодействия всех элементарных частиц, рассказал официальный представитель эксперимента Крис Полли, сообщает ТАСС

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«Мы 20 лет ожидали этого результата, он критически важен для понимания того, что именно породило расхождения в замерах 20-летней давности и предсказаниях Стандартной модели», – указал специалист.

По его словам, ученые удвоили точность замеров, в результате не было найдено ничего, что бы противоречило прошлым результатам. Полли выразил надежду на открытие в ближайшее время «новой физики» в поведении мюонов.

Мюоны – это короткоживущие частицы в виде крошечных вращающихся магнитов. G-фактор определяет силу и скорость вращения этого магнита во внешнем магнитном поле. Мюоны, когда попадают внутрь экспериментальной установки, начинают взаимодействовать с «квантовой пеной» виртуальных частиц, которые быстро появляются и исчезают. Это влияет на значение g-фактора, поэтому прецессия магнитного момента мюонов немного ускоряется или замедляется, что можно рассчитать с помощью Стандартной модели.