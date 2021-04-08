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Ученые вплотную приблизились к открытию «новой физики»

Мир24иещё 1
6 часов назад
Международная группа ученых, которая работает с экспериментом Muon g-2, объявила о первых результатах замеров магнитных свойств мюонов – тяжелых собратьев электрона. Они вплотную приблизили научное сообщество к открытию «новой физики» за пределами Стандартной модели, которая описывает взаимодействия всех элементарных частиц, рассказал официальный представитель эксперимента Крис Полли, сообщает ТАСС.
Обнаружены признаки неизвестных законов физики
Фото: Мир24Мир24
«Мы 20 лет ожидали этого результата, он критически важен для понимания того, что именно породило расхождения в замерах 20-летней давности и предсказаниях Стандартной модели», – указал специалист.
По его словам, ученые удвоили точность замеров, в результате не было найдено ничего, что бы противоречило прошлым результатам. Полли выразил надежду на открытие в ближайшее время «новой физики» в поведении мюонов.
Мюоны – это короткоживущие частицы в виде крошечных вращающихся магнитов. G-фактор определяет силу и скорость вращения этого магнита во внешнем магнитном поле. Мюоны, когда попадают внутрь экспериментальной установки, начинают взаимодействовать с «квантовой пеной» виртуальных частиц, которые быстро появляются и исчезают. Это влияет на значение g-фактора, поэтому прецессия магнитного момента мюонов немного ускоряется или замедляется, что можно рассчитать с помощью Стандартной модели.
В случае, если пена содержит неизвестные частицы или взаимодействия вне Стандартной модели, должно быть отклонение между фактическим значением g-фактора и рассчитанным. Проведенные учеными эксперименты показывают расхождение с теоретическими предсказаниями, при этом отличие составляет 4,2 сигма (стандартного отклонения), что чуть меньше пяти сигм, которые позволяют уверенно сказать об открытии «новой физики». Но этого достаточно, чтобы указывать, что она существует.
Наука,ИТАР-ТАСС,
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