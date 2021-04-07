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Контакт с внеземными цивилизациями назвали ужасной идеей

Lenta.ru
3 часа назад
Мичио Каку, профессор теоретической физики Городского колледж Нью-Йорка и известный популяризатор науки, считает, что установление контакта с развитой внеземной цивилизацией может быть опасным. Об этом сообщает издание Sputnik News.
Ученый назвал контакт с инопланетянами ужасной идеей
Фото: Stephen Leonardi / UnsplashStephen Leonardi / Unsplash
По мнению ученого, шансы на то, что человечество в не слишком отдаленном будущем обнаружит следы развитых инопланетных цивилизаций или вступит с ними в контакт, весьма высоки. Это может произойти благодаря вводу в эксплуатацию космического телескопа имени Джеймса Уэбба, который обладает беспрецедентной чувствительностью, подходящей для обнаружения и изучения холодных скалистых экзопланет, подобных Земле.
Хотя многие исследователи считают, что человечество должно попытаться наладить контакт с инопланетянами, Мичио Каку называет это ужасной идеей, поскольку возможен сценарий, подобный испанскому завоеванию империи ацтеков в XVI веке. Хотя сам ученый считает, что инопланетные цивилизации, скорее всего, будут дружелюбными, он полагает, что человечество не может рисковать.
Наука,Наука и техника,Нью-Йорк,
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