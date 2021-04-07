Ученый назвал контакт с инопланетянами ужасной идеей

По мнению ученого, шансы на то, что человечество в не слишком отдаленном будущем обнаружит следы развитых инопланетных цивилизаций или вступит с ними в контакт, весьма высоки. Это может произойти благодаря вводу в эксплуатацию космического телескопа имени Джеймса Уэбба, который обладает беспрецедентной чувствительностью, подходящей для обнаружения и изучения холодных скалистых экзопланет, подобных Земле.