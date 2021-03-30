Захарова: планы Австрии по «Спутнику V» рушат миф об «агрессивной России»

«Что сейчас творится в недрах евросоюзовской бюрократии, даже страшно себе представить. Рушится мифологема, которая выстраивалась годами, об агрессивной России и необходимости ее изоляции», — отметила Захарова, говоря о заявлении канцлера Австрии Себастьяна Курца о том, что австрийские власти намерены закупить 1 млн доз российского препарата «Спутник V».