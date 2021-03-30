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Захарова: планы Австрии по «Спутнику V» рушат миф об «агрессивной России»

ИА Regnumиещё 2
3 часа назад
Планы правительства Австрии по закупке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» разрушают миф об «агрессивной России» и о том, что ее необходимо изолировать. Об этом 30 марта написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
«Что сейчас творится в недрах евросоюзовской бюрократии, даже страшно себе представить. Рушится мифологема, которая выстраивалась годами, об агрессивной России и необходимости ее изоляции», — отметила Захарова, говоря о заявлении канцлера Австрии Себастьяна Курца о том, что австрийские власти намерены закупить 1 млн доз российского препарата «Спутник V».
Также Захарова подчеркнула, что девизом российской политики в действии является «сотрудничество на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе» и обратилась с призывом перестать прислушиваться к «брюссельским идеологам», так как, по ее мнению, их «философия неактуальна».
Отметим, ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что правительство страны ведет переговоры с Россией о закупке 1 млн доз препарата «Спутник V».
Наука,Себастьян Курц,Мария Захарова,МИД,Россия,Австрия,
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