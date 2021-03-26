В ходе конференции Трошин предложил создавать в Арктике передвижные платформы, которые бы служили для местных жителей домами, школами и другими объектами городской инфраструктуры. Его концепция получила название кочевых поселений, или ходячих городов. По задумке архитектора, дома-платформы будут стоять на специальных опорах, которые способны подниматься и опускаться, а также двигаться вперед на подвесных рельсах. Такие конструкции, согласно расчетам Трошина, должны возвышаться над землей на высоте трех-четырех метров и передвигаться по тундре со скоростью четыре километра в час. При этом ходячие здания, построенные из дерева, алюминия и других легких материалов, не будут разрушать почву, как это сейчас делают многочисленные бульдозеры и вездеходы.