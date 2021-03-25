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Вирусолог оценил возможность двойного заражения коронавирусом

Газета.Ruиещё 8
8 часов назад
Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко оценил возможность нахождения в организме человека нескольких разновидностей коронавируса SARS-CoV-2 в одно время. Об этом сообщает РИА "Новости".
Вирусолог оценил возможность двойного заражения COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, такие случаи "известны" и "уже доказаны".
"Это связано с тем, что у вируса сегментированный геном, и там происходят мутации, быстрые изменения генетической структуры", - уточнил Бутенко.
Он добавил, что похожие ситуации могут наблюдаться и при других заболеваниях, например ВИЧ-инфекциях. Вирусолог отметил, что это называется "изменчивость или эволюция вируса". Эксперт подчеркнул, что выявления новых вариантов коронавируса в большом количестве связано с интенсивностью его изучения.
При этом Бутенко заявил, что пока рано говорить о влиянии на течение заболевания наличие нескольких штаммов COVID-19 в организме. Ранее стало известно, что в Финляндии нашли новый штамм коронавируса. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 125,2 млн заболевших, свыше 101,1 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,4 млн человек с COVID-19.
Наука,Общество,Наука и техника,Александр Бутенко,Минздрав РФ,
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