Вирусолог оценил возможность двойного заражения COVID-19

Он добавил, что похожие ситуации могут наблюдаться и при других заболеваниях, например ВИЧ-инфекциях. Вирусолог отметил, что это называется "изменчивость или эволюция вируса". Эксперт подчеркнул, что выявления новых вариантов коронавируса в большом количестве связано с интенсивностью его изучения.

При этом Бутенко заявил, что пока рано говорить о влиянии на течение заболевания наличие нескольких штаммов COVID-19 в организме. Ранее стало известно, что в Финляндии нашли новый штамм коронавируса. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 125,2 млн заболевших, свыше 101,1 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,4 млн человек с COVID-19.