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Российские ученые развенчали мифы о вакцинах против коронавируса 

Газета.Ru и ещё 10 7 часов назад
Российские ученые развенчали мифы о вакцинах против коронавируса
Фото: Газета.Ru
Российские ученые в беседе с RT опровергли риск бесплодия и угрозу здоровью от вакцины от коронавируса. Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Скулачев заявил, что никакие вакцины от COVID-19 не вызывают бесплодия. Он назвал миф о возникновении риска бесплодия после вакцинации «полной ересью». По его словам, в существующих одобренных препаратах присутствует маленький фрагмент вируса. Речь идет об одном гене, «даже половике этого гена», уточнил он. «Конечно, никакой коронавирусной инфекции это дать не может», — объяснил Скулачев. При этом доктор медицинских наук Антон Ершов указал, что вакцинация является единственным способом профилактики любой вирусной инфекции, в том числе коронавируса. Кроме того, ученые разоблачили миф о том, что вакцины недостаточно безопасны, поскольку их создали «слишком быстро» и еще недостаточно протестировали. «Эффективность и безопасность — это два ключевых параметра, которые являются важными критериями для диагностики вакцины», — сказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он заявил, что компания, которая регистрирует вакцину, действует строго по международному протоколу.
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Наука , Максим Скулачев , Антон Ершов , Александр Горелов , МГУ , РАН , Роспотребнадзор
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