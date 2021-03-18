В монастыре Псковской области нашли фрески XVIII века

В Успенском соборе Псково-Печерского монастыря археологи обнаружили неизвестные ранее фрески. Об этом сообщили в АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)".

— Фрагменты настенных росписей, предположительно XVIII века, находились на западной наружной стене храма, построенного в XV веке, — отметили в пресс-службе организации.

Монастырь расположен в 50 километрах от Пскова. Специалисты считают его одним из самых древних и крупных мужских монастырей России. Официальной датой его основания считается 1473 год. На его территории насчитывается более десяти храмов.

Монастырь знаменит своими карстовыми пещерами. Из них состоит комплекс подземных галерей с пещерной церковью Воскресения Христова. Также в этих пещерах хоронили умерших монахов. Предполагается, что на этом подземном кладбище покоятся не менее 10 тысяч человек.