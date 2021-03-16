Неизвестные ранее свитки Мертвого моря нашли в Израиле

Израильские археологи в ходе раскопок в Иудейской пустыне обнаружили в пещерах в районе Мертвого моря фрагменты свитков с библейскими текстами возрастом около 2 тыс. лет, корзину, сплетенную из растительных материалов 10,5 тыс. лет назад, а также детский скелет из захоронения, сделанного за 4 тыс. лет до нашей эры. Об этом сообщило во вторник Управление древностей Израиля.

«Впервые примерно за 60 лет археологи в ходе раскопок обнаружили фрагменты библейского свитка. Свиток, написанный на греческом языке, включает в себя отрывки из Книги двенадцати малых пророков», — говорится в сообщении. Раскопки проводились в труднодоступных пещерах на побережье Мертвого моря с 2017 года. Экспертам Управления древностей уже удалось реконструировать 11 строк из обнаруженных свитков, которые были написаны разными писцами, отметили в ведомстве.

В управлении сообщили, что, «помимо фрагментов свитка, в ходе раскопок были сделаны необычные находки разных периодов: тайник с редкими монетами времен восстания Бар-Кохбы (бунт против римлян 131-135 годов н. э.), детский скелет возрастом 6 тыс. лет, вероятно женского пола, завернутый в ткань и мумифицированный, а также большая плетеная корзина, чей возраст оценивается в 10,5 тыс. лет и которая, вероятно, является самой древней неповрежденной корзиной в мире».

Речь идет об «огромной корзине с крышкой емкостью от 90 до 100 литров, которая исключительно хорошо сохранилась из-за высоких температур и экстремальной засушливости в этом районе». Корзина «относится к периоду докерамического неолита», и, вероятно, использовалась для хранения продуктов питания «примерно за тысячу лет» до начала изготовления горшков, отметили в управлении.

Самые известные из древних манускриптов, обнаруженных в пещерах Иудейской пустыни, — это так называемые кумранские свитки. Полуистлевшие пергаментные рукописи — свитки представляют собой более 30 тыс. кусочков и фрагментов — содержат в себе 900 сочинений, включая раннехристианские апокрифы, тексты различных иудейских сект и частично — все ветхозаветное пятикнижие.

Первые семь свитков Мертвого моря были обнаружены бедуинами в Кумранских пещерах близ побережья Мертвого моря в 1947 году. В 50-е и 60-е годы прошлого века на западном побережье Мертвого моря археологи нашли тысячи фрагментов и обрывков свитков, рассказывающих, в частности, о жизни существовавшей на этом месте на протяжении трехсот лет в начале нашей эры общины ессеев.