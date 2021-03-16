В России появится сверхточная цифровая карта страны 

«Роскартография» совместно с Научным центром геодезии и картографии создаст цифровую подробную карту России . Кроме того, учреждения разработают трехмерную карту страны в течение пяти лет, сообщает РИА «Новости»

Генеральный директор «Роскартографии» Сергей Карутин рассказал, что «мультимасштабная карта» России будет содержать максимально подробные данные о всей территории страны. Обжитые площади отснимет пилотируемая и беспилотная авиация со сверхвысоким разрешением — от 14 до 50 сантиметров.

«В предыдущий раз работы такого же масштаба проходили в нашей стране в 1960-1980-е годы», — подчеркнул Карутин.

Специалист полагает, что создание карты займет несколько лет, после чего ее будут актуализировать каждые два-три года.

Для создания карты «Роскартография» также ведет лазерное сканирование территории России. Сочетание этого метода и аэрофотосъемки помогает сразу получить цифровую модель рельефа местности. На составление трехмерной карты потребуется менее пяти лет, заключил глава ведомства.