В России начались испытания «Спутника V» на онкобольных

Гинцбург добавил, что, как показывает первичный опыт, в настоящее время нет никаких онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием к вакцинации «Спутником V». Исключение составляют те случаи, когда больной находится на химиотерапии, принимает препараты, которые подавляют размножение клеток. «Если больной находится, соответственно, на таких препаратах, то прививка ничего плохого ему не сделает, но в то же время не достигнет эффекта от вакцинации, то есть у него [пациента] не образуется необходимое количество защитных функций, включая и антитела», – пояснил он.