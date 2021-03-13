В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В России начались отдельные испытания «Спутника V» на онкобольных

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
20 минут назад
Начались исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
В России начались испытания «Спутника V» на онкобольных
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Отдельно сейчас исследования [вакцины от коронавируса «Спутник V»] на онкологических больных уже начались фактически, с [главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава России] Андреем Дмитриевичем Каприным совместные исследования [ведутся]», – приводит слова директора Центра имени Гамалеи ТАСС.
Гинцбург добавил, что, как показывает первичный опыт, в настоящее время нет никаких онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием к вакцинации «Спутником V». Исключение составляют те случаи, когда больной находится на химиотерапии, принимает препараты, которые подавляют размножение клеток. «Если больной находится, соответственно, на таких препаратах, то прививка ничего плохого ему не сделает, но в то же время не достигнет эффекта от вакцинации, то есть у него [пациента] не образуется необходимое количество защитных функций, включая и антитела», – пояснил он.
Напомним, в январе главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями. Позже он назвал ориентировочные сроки начала испытаний «Спутника V» на онкобольных.
Наука,Наука и техника,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,Россия,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители