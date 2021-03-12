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Роскосмос объяснил полет яркого объекта над Якутией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 38 минут назад
Роскосмос объяснил полет яркого объекта над Якутией
Фото: РИА Новости
Пролетевшим в небе над поселком Усть-Нера в Якутии яркий объект мог быть сгорающий разгонный блок «Фрегат», использовавшийся в 2009 году для запуска спутников, рассказали в пресс-службы Роскосмоса.

«Сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок «Фрегат», запущенный в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б» в 2009 году с группой космических аппаратов разных государств», — передает сообщение представителя Роскосмоса РИА «Новости».

В пятницу в Сети появилось видео с летящим над небом Якутии ярким объектом. Версия о «Фрегате» также была подтверждена российским экспертом по космонавтике Игорем Лисовым, который в своих предположениях основывался на открытых данных ВВС США. Уточняется, что разгонный блок «Фрегат» использовался в качестве верхней ступени ракеты «Союз-2.1б» и вывел с космодрома Байконур на орбиту шесть спутников: российские «Метеор-М», «Стерх», «Татьяну», «УГАТУсат» и «Блиц» и южноафриканский аппарат Sumbandila.
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Наука , Наука и техника , Роскосмос , РИА Новости
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