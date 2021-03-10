Обнаруженный в Великобритании метеорит содержит чрезвычайно редкую комбинацию минералов, которая может дать ученым представление о том, как образовалась Солнечная система и даже как возникла жизнь на Земле. Метеорит упал на Землю 28 февраля, над юго-западом Англии. Ученые предполагали, что довольно много фрагментов космического камня достигли земли. Согласно заявлению Музея естественной истории в Лондоне, один такой […]
Сообщение «Реликвия ранней Солнечной системы» была найдена в Англии появились сначала на RW Space.