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«Реликвия ранней Солнечной системы» была найдена в Англии 

Реальный мир космоса 50 минут назад
«Реликвия ранней Солнечной системы» была найдена в Англии
Фото: Реальный мир космоса
Обнаруженный в Великобритании метеорит содержит чрезвычайно редкую комбинацию минералов, которая может дать ученым представление о том, как образовалась Солнечная система и даже как возникла жизнь на Земле. Метеорит упал на Землю 28 февраля, над юго-западом Англии. Ученые предполагали, что довольно много фрагментов космического камня достигли земли. Согласно заявлению Музея естественной истории в Лондоне, один такой […]
Сообщение «Реликвия ранней Солнечной системы» была найдена в Англии появились сначала на RW Space.
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Наука , Лондон , Великобритания
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